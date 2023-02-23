Лукашенко заявил, что не видит планов Украины нападать, оценил положительно

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не замечает концентрации украинских войск для нападения на его страну. Оценил эту тенденцию положительно.

Источник: Лукашенко в интервью китайским СМИ, фрагменты которого публикует в Telegram его администрация

Прямая речь: "Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более, Украины, концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем. Мы это положительно оцениваем".

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