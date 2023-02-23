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Лукашенко заявил, что не видит планов Украины нападать, оценил положительно

Евгений КизиловЧетверг, 23 февраля 2023, 17:21

Самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не замечает концентрации украинских войск для нападения на его страну. Оценил эту тенденцию положительно.

Источник: Лукашенко в интервью китайским СМИ, фрагменты которого публикует в Telegram его администрация

Прямая речь: "Пока, как последние дни показали, ни с территории Польши, ни с территории Литвы, тем более, Украины, концентрации войск для того, чтобы втянуть нас в войну, мы не замечаем. Мы это положительно оцениваем".

Что предшествовало:

  • 16 февраля Лукашенко заявил, что белорусская армия присоединится к российской в войне против Украины только в случае прямого нападения на Беларусь.
  • Летом 2022 года белорусский диктатор допускал, что белорусским войскам, возможно, придется воевать за Западную Украину, чтобы ее "не оттяпал Запад".

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Темы: ЛукашенкоУкраинавойна
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