Прикордонники відбили три атаки росіян біля Бахмута

Протягом четверга бійці Держприкордонслужби відбили три атаки противника на Бахмутському напрямку.

Джерело: сайт ДПСУ

Деталі: Згідно з повідомленням, російські війська намагалися штурмувати стрілецькими підрозділами за підтримки артилерії та авіації.

Дослівно: "Незважаючи на щільні обстріли українські захисники твердо тримали позиції. Використовуючи безпілотники охоронці кордону завчасно виявляли наближення ворожої піхоти та наводили на неї вогонь мінометів та артилерії ЗСУ. Окупантів, яким все ж вдалося наблизитися до наших позицій, бійці Держприкордонслужби пригощали свинцем зі стрілецької зброї та гранатами".

Більше деталей: Прикордонники повідомили, що атаки противника не мали успіху, він відступив для перегрупування, втрати російсько-окупаційних військ дорозвідуються.

Що передувало: У понеділок українські прикордонники відбили "м’ясну атаку" найманців ПВК "Вагнер" на Бахмут, на окремих напрямках окупанти до глибокої ночі намагалися прорвати оборону ДПСУ.