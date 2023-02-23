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Пограничники отбили три атаки россиян возле Бахмута

Евгений КизиловЧетверг, 23 февраля 2023, 18:46
Пограничники отбили три атаки россиян возле Бахмута
фото ГПСУ

В течение четверга бойцы Госпогранслужбы отбили три атаки противника на Бахмутском направлении.

Источник: сайт ГПСУ

Детали: Согласно сообщению, российские войска пытались штурмовать стрелковыми подразделениями при поддержке артиллерии и авиации.

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Дословно: "Несмотря на плотные обстрелы, украинские защитники твердо держали позиции. Используя беспилотники, охранники границы заблаговременно обнаруживали приближение вражеской пехоты и наводили на нее огонь минометов и артиллерии ВСУ. Оккупантов, которым все же удалось приблизиться к нашим позициям, бойцы Госпогранслужбы угощали свинцом из стрелкового оружия и гранатами".

Больше деталей: Пограничники сообщили, что атаки противника не имели успеха, он отступил для перегруппировки, потери российско-оккупационных войск доразведываются.

Что предшествовало: В понедельник украинские пограничники отбили "мясную атаку" наемников ЧВК "Вагнер" на Бахмут, на отдельных направлениях оккупанты до глубокой ночи пытались прорвать оборону ГПСУ.

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Темы: БахмутПограничная службавойна
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