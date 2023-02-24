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У полоні ворога досі перебувають 16 прикордонників-захисників Зміїного

"Українська правда"П'ятниця, 24 лютого 2023, 14:09
Дейнеко показує останнє фото ще надводного, а не підводного крейсера "Москва" 14:55, 24 лютого. фото ДПСУ

В російському полоні досі перебувають 16 прикордонників із острова Зміїний.

Джерело: очільник ДПСУ Сергій Дейнеко в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Тоді (24 лютого 2022 року –ред.) в полон потрапило всього 80 захисників України та цивільних, 28 з них були прикордонники. На даний момент 12 звільнено, 16 ще в полоні.

На жаль, ми не можемо впливати на ці списки жодним чином. Росія кого хоче, того і віддає. Жодної логіки не бачу. Є люди, які з першого дня війни перебувають у полоні".

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Теми: ЗміїнийПрикордонна служба
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