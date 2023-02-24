В плену врага до сих пор находятся 16 пограничников-защитников Змеиного

В российском плену до сих пор находятся 16 пограничников с острова Змеиный.

Источник: глава ГПСУ Сергей Дейнеко в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Тогда (24 февраля 2022 года -ред.) в плен попало всего 80 защитников Украины и гражданских, 28 из них были пограничники. На данный момент 12 освобождены, 16 еще в плену.

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К сожалению, мы не можем влиять на эти списки никоим образом. Россия кого хочет, того и отдает. Никакой логики не вижу. Есть люди, которые с первого дня войны находятся в плену".

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