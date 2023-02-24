Зеленський: Я хочу зустрітися з Сі Цзіньпіном

Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би провести двосторонню зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Джерело: президент на пресконференції 24 лютого

У Зеленського запитали, як він планує схиляти геополітично-віддалені від України країни на її сторону.

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Пряма мова: "Перш за все я планую зустрітися з Сі Цзіньпіном. І вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеці у світі. У нас з Китаєм великий товарообіг.

Питання не тільки у війні, питання у тому, що ми держава, яка зацікавлена зберегти економічні відносини".

Деталі: За словами Зеленського, Китай поважає територіальну цілісність, а тому повинен зробити все, щоб Росія покинула територію України.

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Він додав, що не можна вбивати цивільних людей чи захоплювати ядерну станцію і це тези з якими складно не погодитися.

Президент також сказав, що потрібно поважати міжнародне право та Статут ООН і якщо Китай погоджується із цими тезами, то таким чином підтримує "формулу миру" від України.

Що передувало: Зеленський не вважає пропозиції Китаю щодо врегулювання війни в Україні мирним планом, але бачить в ініціативі позитивні речі.

Загалом, Зеленському сподобалось, що Китай почав говорити про Україну, і це "дуже непогано". Але питання в тому, що криється за цими словами, які дії за ними послідують.

Також президент позитивно сприйняв, що КНР поважає територіальну цілісність України, хоч і не називає країну прямо.

Крім того, на думку глави держави, погляд Китаю на ядерну безпеку співпадає з інтересами і України, і всього світу.

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