Зеленский: Я хочу встретиться с Си Цзиньпином

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Источник: президент на пресс-конференции 24 февраля

У Зеленского спросили, как он планирует склонять геополитически-отдаленные от Украины страны на ее сторону.

Прямая речь: "Прежде всего я планирую встретиться с Си Цзиньпином. И считаю, что это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире. У нас с Китаем большой товарооборот.

Вопрос не только в войне, вопрос в том, что мы государство, которое заинтересовано сохранить экономические отношения".

Детали: По словам Зеленского, Китай уважает территориальную целостность, а потому должен сделать все, чтобы Россия покинула территорию Украины.

Он добавил, что нельзя убивать гражданских людей или захватывать ядерную станцию и это тезисы с которыми сложно не согласиться.

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Президент также сказал, что нужно уважать международное право и Устав ООН и если Китай соглашается с этими тезисами, то таким образом поддерживает "формулу мира" от Украины.

Что предшествовало: Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.

В общем, Зеленскому понравилось, что Китай начал говорить об Украине, и это "очень неплохо". Но вопрос в том, что кроется за этими словами, какие действия за ними последуют.

Также президент положительно воспринял, что КНР уважает территориальную целостность Украины, хотя и не называет страну прямо.

Кроме того, по мнению главы государства, взгляд Китая на ядерную безопасность совпадает с интересами и Украины, и всего мира.

Напомним: