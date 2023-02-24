Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Я хочу встретиться с Си Цзиньпином

Алена МазуренкоПятница, 24 февраля 2023, 19:39
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы провести двустороннюю встречу с лидером Китая Си Цзиньпином.

Источник: президент на пресс-конференции 24 февраля

У Зеленского спросили, как он планирует склонять геополитически-отдаленные от Украины страны на ее сторону.

Прямая речь: "Прежде всего я планирую встретиться с Си Цзиньпином. И считаю, что это будет на пользу нашим государствам и безопасности в мире. У нас с Китаем большой товарооборот.

Вопрос не только в войне, вопрос в том, что мы государство, которое заинтересовано сохранить экономические отношения".

Детали: По словам Зеленского, Китай уважает территориальную целостность, а потому должен сделать все, чтобы Россия покинула территорию Украины.

Он добавил, что нельзя убивать гражданских людей или захватывать ядерную станцию и это тезисы с которыми сложно не согласиться.

ВИДЕО ДНЯ

Президент также сказал, что нужно уважать международное право и Устав ООН и если Китай соглашается с этими тезисами, то таким образом поддерживает "формулу мира" от Украины.

Что предшествовало: Зеленский не считает предложения Китая по урегулированию войны в Украине мирным планом, но видит в инициативе положительные вещи.

В общем, Зеленскому понравилось, что Китай начал говорить об Украине, и это "очень неплохо". Но вопрос в том, что кроется за этими словами, какие действия за ними последуют.

Также президент положительно воспринял, что КНР уважает территориальную целостность Украины, хотя и не называет страну прямо.

Кроме того, по мнению главы государства, взгляд Китая на ядерную безопасность совпадает с интересами и Украины, и всего мира.

Напомним:

  • Китайское Министерство иностранных дел опубликовало так называемый "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны России против Украины. Документ состоит из 12 пунктов.

Темы: ЗеленскийКитайУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян в трех сферах

Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет

Минэнерго США считает, что Covid появился в результате утечки в лаборатории – WSJ

фотоВ Польше попали в ДТП 12 украинцев, пятеро госпитализированы

Путин порассуждал о развале РФ и исчезновении "россиян как народа"

В ГУР назвали одну из стратегических целей украинского контрнаступления

Все новости...
Зеленский
Зеленский о Крыме и победе: Даже не хочу думать, что через год будет так, как сейчас
Россия будет делать "вбросы" относительно Приднестровья и может напасть на другую европейскую страну – Зеленский
Президент: Риск вторжения РФ в другие страны реальный
Последние новости
20:46
Россияне обстреляли Херсонскую область, есть раненый
20:25
"Литература вышла за текст, превратившись в жизнь": истории людей искусства, которые служат в ВСУ
20:24
США никогда не признают аннексию Крыма Россией – Госдеп
20:09
Зеленский: Освобождением Крыма поставим точку в попытках РФ ломать жизнь народам Европы и Азии
19:54
Силы обороны сбили вражеский самолет возле Авдеевки – Зеленский
19:47
Танки Leopard предоставляются Украине для защиты, а не атак против РФ - министр обороны Испании
19:42
фотоЗеленский провел онлайн-встречу с работниками телемарафона
19:32
Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против россиян в трех сферах
19:16
В Конгрессе США призывают администрацию Байдена дать Украине передовые системы вооружений
18:53
Глава Минобороны Испании: Путин четко дал понять, что хочет продолжать войну
Все новости...