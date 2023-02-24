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Зеленський: Мої діти в Україні, це важливо для президента

Олена РощінаП'ятниця, 24 лютого 2023, 20:37
Володимир Зеленський на пресконференції 24.02.2023, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський пишається тим, що його дружина та діти залишаються в Україні попри війну: на його думку це важливо і для чинного, і для колишнього президента. 

Джерело: Володимир Зеленський на пресконференції 24 лютого 2023 року

Пряма мова: "Найостанніше і найскладніше питання (про те, як рік війни змінив стосунки з рідними, – ред.). 

Я їх люблю, безумовно: мою дружину, мої діти – головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки – їх зовсім не бачу.

Дружиною пишаюся дуже сильно. Вважаю, що вона робить все заради дітей і держави. Хотілося б, щоби трішки заради мене, авжеж, – то я так жартую. 

У серці вони всі є… Головне – їх не підвести. Головне – щоб мої діти пишалися мною. І я радий, що вони в Україні, що вони навчаються в українських вузах. 

Це дуже важливо для президента держави – колишнього або сьогоднішнього. Коли ти проти воюючої держави, щоб твої діти були тут, бо держава тут, бо гинуть тут хлопці і дівчата – і дуже важливо, щоб твої діти були тут і твоя дружина.

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Я не можу їм наказати бути тут. Головне, щоб вони були такими людьми. Я пишаюся, що мені так нескінченно повезло з сім'єю і з державою".

Деталі: Цим президент завершив свою пресконференцію до річниці вторгнення Росії в Україну. Він говорив про родину зі сльозами на очах.

Відповідаючи на інші "особисті" питання журналістів, Зеленський сказав, що найстрашнішим днем повномасштабної війни для нього був день, коли він побачив Бучу після деокупації, а найщасливішим буде день перемоги. 

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський не покидав Україну й не здійснював візитів за кордон майже 10 місяців повномасштабної війни: 21 грудня 2022 року він вперше виїхав – у США, для зустрічей на найвищому рівні. Родина Зеленського під час наступу росіян на Київ перебувала не в столиці, але в Україні. 

П'ятий президент України Петро Порошенко під час воєнного стану бував за кордоном навіть поза відрядженнями. У червні минулого року його з дружиною Мариною і трьома молодшими дітьми помітили в одному з готелів Лондона.

У 2018 році, під час каденції Петра Порошенка, його дочки-двійнята Олександра та Євгенія вступили до лондонських навчальних закладів.

Теми: Зеленськийвійна
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