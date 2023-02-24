Зеленский: Мои дети в Украине, это важно для президента

Президент Владимир Зеленский гордится тем, что его жена и дети остаются в Украине несмотря на войну: по его мнению это важно и для действующего, и для бывшего президента.

Источник: Владимир Зеленский на пресс-конференции 24 февраля 2023 года

Прямая речь: "Самый последний и самый сложный вопрос (о том, как год войны изменил отношения с родными, – ред.).

Я их люблю, безусловно: мою жену, мои дети – главные люди для меня. Не часто вижу. Родители – их совсем не вижу.

Женой горжусь очень сильно. Считаю, что она делает все ради детей и государства. Хотелось бы, чтобы немного ради меня, конечно, – это я так шучу.

В сердце они все есть... Главное – их не подвести. Главное – чтобы мои дети гордились мной. И я рад, что они в Украине, что они учатся в украинских вузах.

Это очень важно для президента государства – бывшего или сегодняшнего. Когда ты против воюющего государства, чтобы твои дети были здесь, потому что государство здесь, потому что гибнут здесь парни и девушки – и очень важно, чтобы твои дети были здесь и твоя жена.

ВИДЕО ДНЯ

Я не могу им приказать быть здесь. Главное, чтобы они были такими людьми. Я горжусь, что мне так бесконечно повезло с семьей и с государством".

Детали: Этим президент завершил свою пресс-конференцию к годовщине вторжения России в Украину. Он говорил о семье со слезами на глазах.

Отвечая на другие "личные" вопросы журналистов, Зеленский сказал, что самым страшным днем полномасштабной войны для него был день, когда он увидел Бучу после деоккупации, а самым счастливым будет день победы.

Напомним: Президент Владимир Зеленский не покидал Украину и не совершал визитов за границу почти 10 месяцев полномасштабной войны: 21 декабря 2022 года он впервые выехал – в США, для встреч на высшем уровне. Семья Зеленского во время наступления россиян на Киев находилась не в столице, но в Украине.

Пятый президент Украины Петр Порошенко во время военного положения бывал за границей даже вне командировок. В июне прошлого года его с женой Мариной и тремя младшими детьми заметили в одном из отелей Лондона.

В 2018 году, во время каденции Петра Порошенко, его дочери-двойняшки Александра и Евгения поступили в лондонские учебные заведения.