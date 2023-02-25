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Данілов: Ми "нищили російську агентуру" з 2020 року

"Українська правда"Субота, 25 лютого 2023, 00:48
Данілов: Ми нищили російську агентуру з 2020 року
Олексій Данілов, фото: Facebook

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про підготовку українського суспільства до війни з Росією і нищення "російської агентури", пропаганди з 2020 року.

Джерело: Данілов під час марафону Радіо Свобода

Пряма мова: "Війна почалася, коли Путін вдерся на український Кримський півострів. І, на превеликий жаль, на той час відсічі з боку України вони не отримали і пішли далі".

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"Перші дзвіночки почалися 30 жовтня 2021 року…

Починаючи з 2020 року, ми нищили тут російську агентуру і прибирали роль російських медіа, які називалися медіа, а насправді були пропагандою. Ми готували країну до війни.

Я навіть знаю час, коли ми вважали, що ми зробили велику роботу… щоб наше суспільство було готове до війни.

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Воно було єдине. І коли настав час 24 лютого, я свідомий того, що відбувалося в кожному місті нашої країни".

Деталі: Також секретар РНБО повідомив про "декілька сценаріїв" щодо початку війни.

"Після вторгнення ми отримали трофейну карту псковських десантників одної з частин, яка безпосередньо мала заходити по маршруту на цій мапі і там були дати, коли видавали мапи" – розповів Данілов.

Він додав: "По цих мапах ми зрозуміли, що вона мала бути видана 20 числа. Там була дата "20.02". Такі мапи видаються за день до початку війни, до активних бойових дій. Це було перекресленою. І потім була друга дата – 22 лютого".

Теми: ДаніловРНБОвійнапропаганда
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