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Данилов: Мы "уничтожали российскую агентуру" с 2020 года

"Украинская правда"Суббота, 25 февраля 2023, 01:48
Алексей Данилов, фото: Facebook

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о подготовке украинского общества к войне с Россией и уничтожении "российской агентуры", пропаганды с 2020 года.

Источник: Данилов во время марафона Радио Свобода

Прямая речь: "Война началась, когда Путин вторгся на украинский Крымский полуостров. И, к большому сожалению, в то время отпора со стороны Украины они не получили и пошли дальше".

"Первые звоночки начались 30 октября 2021 года...

Начиная с 2020 года, мы уничтожали здесь российскую агентуру и убирали роль российских медиа, которые назывались медиа, а на самом деле были пропагандой. Мы готовили страну к войне.

Я даже знаю время, когда мы считали, что мы сделали большую работу... чтобы наше общество было готово к войне.

Оно было едино. И когда наступило время 24 февраля, я осознаю, что происходило в каждом городе нашей страны".

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Детали: Также секретарь СНБО сообщил о "нескольких сценариях" относительно начала войны.

"После вторжения мы получили трофейную карту псковских десантников одной из частей, которая непосредственно должна была заходить по маршруту на этой карте и там были даты, когда выдавали карты", - рассказал Данилов.

Он добавил: "По этим картам мы поняли, что она должна была быть выдана 20 числа. Там была дата "20.02". Такие карты выдаются за день до начала войны, до активных боевых действий. Это было перечеркнуто. И потом была вторая дата - 22 февраля".

Темы: ДаниловСНБОвойнапропаганда
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