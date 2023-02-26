Росія повинна вивести війська з усіх окупованих територій України - Кримська платформа

Учасники Міжнародної Кримської платформи закликають РФ негайно припинити бойові дії та насильство та вивести війська з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це йдеться у їхній спільній заяві до Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя, яку оприлюднило МЗС України, повідомляє "Європейська правда".

"Закликаємо Російську Федерацію негайно припинити бойові дії та насильство та закликаємо до негайного, повного та беззаперечного виведення всіх її сил та військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим", - йдеться у заяві.

Реклама:

Учасники закликали російську окупаційну адміністрацію в Криму негайно припинити репресивні заходи та порушення прав людини українців і корінних кримських татар, негайно припинити свавільні обшуки, затримання, катування та інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, види поводження чи покарання та інші форми політичного тиску, систематичної "фільтрації" та широкомасштабної примусової депортації українців, у тому числі дітей.

Вони також заявили, що ніколи не визнають спробу незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України, що грубо порушує міжнародне право, включаючи Статут ООН та становить пряму загрозу міжнародній безпеці з серйозними наслідками для міжнародного правопорядку.

У заяві міститься заклик до Росії припинити атакувати українську критично важливу цивільну енергетичну інфраструктуру, яка спричиняє гуманітарну катастрофу. Також висловлюється стурбованість наслідками незаконного вторгнення Росії в Україну для ядерної безпеки та захищеності.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел вважає, що союзники не будуть свідомо скорочувати підтримку України на етапі, коли наблизиться перспектива повернення Криму - побоюючись радикальної ескалації з боку Кремля.