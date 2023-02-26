Россия должна вывести войска со всех оккупированных территорий Украины - Крымская платформа

Участники Международной Крымской платформы призывают РФ немедленно прекратить боевые действия и насилие и вывести войска со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Об этом говорится в их совместном заявлении ко Дню сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя, которое обнародовало МИД Украины, сообщает "Европейская правда".

"Призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить боевые действия и насилие и призываем к немедленному, полному и беспрекословному выводу всех ее сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым", - говорится в заявлении.

Участники призвали российскую оккупационную администрацию в Крыму немедленно прекратить репрессивные меры и нарушения прав человека украинцев и коренных крымских татар, немедленно прекратить произвольные обыски, задержания, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания и другие формы политического давления, систематической "фильтрации" и широкомасштабной принудительной депортации украинцев, в том числе детей.

Они также заявили, что никогда не признают попытку незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей Украины, что грубо нарушает международное право, включая Устав ООН и представляет прямую угрозу международной безопасности с серьезными последствиями для международного правопорядка.

В заявлении содержится призыв к России прекратить атаковать украинскую критически важную гражданскую энергетическую инфраструктуру, которая вызывает гуманитарную катастрофу. Также выражается обеспокоенность последствиями незаконного вторжения России в Украину для ядерной безопасности и защищенности.

Напомним, президент Чехии Петр Павел считает, что союзники не будут сознательно сокращать поддержку Украины на этапе, когда приблизится перспектива возвращения Крыма - опасаясь радикальной эскалации со стороны Кремля.