Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет

Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск назвав Революцію гідності в Україні 2013-2014 року "переворотом", в Офісі президента порадили йому не читати російських газет.

Джерело: Маск у Twitter, радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter

That election was arguably dodgy, but no question that there was indeed a coup