Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет

Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск назвав Революцію гідності в Україні 2013-2014 року "переворотом", в Офісі президента порадили йому не читати російських газет.

Джерело: Маск у Twitter, радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter

That election was arguably dodgy, but no question that there was indeed a coup — Elon Musk (@elonmusk) February 25, 2023

Деталі: Маск прокоментував статтю американського науковця Джона Міршаймера від 2014 року, в якій ішлося про те, що нібито для президента країни-агресора Володимира Путіна "незаконне повалення демократично обраного і проросійського президента України (втікача Віктора Януковича – ред.), яке він справедливо назвав "переворотом", стало останньою краплею", після чого він захопив Крим.

Маск написав на це: "Ці вибори (президента України 2010 року – ред.), можливо, були сумнівними, але немає сумнівів у тому, що переворот справді мав місце".

У відповідь радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив Маску перестати читати російські газети.

ВІДЕО ДНЯ

Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, @elonmusk.

В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 26, 2023

"Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, Ілоне маск. В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети", - зазначив він.