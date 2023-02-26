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Маск назвав Революцію гідності "переворотом", в ОП порадили не читати російських газет

Катерина ТищенкоНеділя, 26 лютого 2023, 17:04
Маск назвав Революцію гідності переворотом, в ОП порадили не читати російських газет
Ілон Маск, фото Getty Images

Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск назвав Революцію гідності в Україні 2013-2014 року "переворотом", в Офісі президента порадили йому не читати російських газет.

Джерело: Маск у Twitter, радник голови ОП Михайло Подоляк у Twitter

Деталі: Маск прокоментував статтю американського науковця Джона Міршаймера від 2014 року, в якій ішлося про те, що нібито для президента країни-агресора Володимира Путіна "незаконне повалення демократично обраного і проросійського президента України (втікача Віктора Януковича – ред.), яке він справедливо назвав "переворотом", стало останньою краплею", після чого він захопив Крим.

Маск написав на це: "Ці вибори (президента України 2010 року – ред.), можливо, були сумнівними, але немає сумнівів у тому, що переворот справді мав місце".

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У відповідь радник голови Офісу президента Михайло Подоляк порадив Маску перестати читати російські газети.

"Вільні суспільства впливають на держави через діалог/вибори. Поневолені суспільства виходять на вулиці, щоб позбутися репресивних держав. Це база Свободи, Ілоне маск. В Україні ніколи не було переворотів, але завжди були вільні люди. Перестаньте читати російські газети", - зазначив він.

Теми: Ілон МаскМайданОфіс президента
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