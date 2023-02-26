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Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 февраля 2023, 18:04
Илон Маск, фото Getty Images

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал Революцию достоинства в Украине 2013-2014 года "переворотом", в Офисе президента посоветовали ему не читать российских газет.

Источник: Маск в Twitter, советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter

Детали: Маск прокомментировал статью американского ученого Джона Миршаймера от 2014 года, в которой говорилось о том, что якобы для президента страны-агрессора Владимира Путина "незаконное свержение демократически избранного и пророссийского президента Украины (беглого Виктора Януковича - ред.), которое он справедливо назвал "переворотом", стало последней каплей", после чего он захватил Крым.

Маск написал на это: "Эти выборы (президента Украины 2010 года - ред.), возможно, были сомнительными, но нет сомнений в том, что переворот действительно имел место".

В ответ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал Маску перестать читать российские газеты.

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"Свободные общества влияют на государства через диалог/выборы. Порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. Это база Свободы, Илон Маск. В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты", - отметил он.

Темы: Илон МаскМайданОфис президента
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