Маск назвал Революцию достоинства "переворотом", в ОП посоветовали не читать российских газет

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал Революцию достоинства в Украине 2013-2014 года "переворотом", в Офисе президента посоветовали ему не читать российских газет.

Источник: Маск в Twitter, советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter

That election was arguably dodgy, but no question that there was indeed a coup