Нічний обстріл Запоріжжя: мерія повідомила про 2 "прильоти"
Понеділок, 27 лютого 2023, 06:29
Цієї ночі росіяни завдали два удари по об'єкту цивільної нежитлової інфраструктури Запоріжжя.
Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram
Пряма мова: "Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано два прильоти по об'єкту цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування. Люди не постраждали. Деталі з‘ясовуються".
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Що цьому передувало:
- Ввечері 26 лютого у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
- Сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед".
- У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.