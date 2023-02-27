Нічний обстріл Запоріжжя: мерія повідомила про 2 "прильоти"

Цієї ночі росіяни завдали два удари по об'єкту цивільної нежитлової інфраструктури Запоріжжя.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано два прильоти по об'єкту цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування. Люди не постраждали. Деталі з‘ясовуються".

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Що цьому передувало: