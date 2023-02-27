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Нічний обстріл Запоріжжя: мерія повідомила про 2 "прильоти"

"Українська правда"Понеділок, 27 лютого 2023, 06:29
Нічний обстріл Запоріжжя: мерія повідомила про 2 прильоти
ЗАПОРІЖЖЯ, ФОТО GETTY IMAGES

Цієї ночі росіяни завдали два удари по об'єкту цивільної нежитлової інфраструктури Запоріжжя.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано два прильоти по об'єкту цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування. Люди не постраждали. Деталі з‘ясовуються".

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Що цьому передувало:

  • Ввечері 26 лютого у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.
  • Сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед".
  • У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.

Теми: ЗапоріжжяобстрілРосія
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