Нічний обстріл Запоріжжя: мерія повідомила про 2 "прильоти"

Цієї ночі росіяни завдали два удари по об'єкту цивільної нежитлової інфраструктури Запоріжжя.

Джерело: секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у Telegram

Пряма мова: "Внаслідок ворожого обстрілу зафіксовано два прильоти по об'єкту цивільної нежитлової інфраструктури. Є руйнування. Люди не постраждали. Деталі з‘ясовуються".

Що цьому передувало:

Ввечері 26 лютого у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу.

Сили протиповітряної оборони збили над Чернігівською областю три безпілотники-камікадзе типу "Шахед".

У Хмельницькому під час повітряної тривоги прогриміли вибухи.