Ночной обстрел Запорожья: мэрия сообщила о 2 "прилетах"
Понедельник, 27 февраля 2023, 06:29
Этой ночью россияне нанесли два удара по объекту гражданской нежилой инфраструктуры Запорожья.
Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram
Прямая речь: "В результате вражеского обстрела зафиксировано два прилета по объекту гражданской нежилой инфраструктуры. Есть разрушения. Люди не пострадали. Детали выясняются".
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Что этому предшествовало:
- Вечером 26 февраля в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.
- Силы противовоздушной обороны сбили над Черниговской областью три беспилотника-камикадзе типа "Шахед".
- В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремели взрывы.