Ночной обстрел Запорожья: мэрия сообщила о 2 "прилетах"

Этой ночью россияне нанесли два удара по объекту гражданской нежилой инфраструктуры Запорожья.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "В результате вражеского обстрела зафиксировано два прилета по объекту гражданской нежилой инфраструктуры. Есть разрушения. Люди не пострадали. Детали выясняются".

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Что этому предшествовало: