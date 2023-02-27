Ночной обстрел Запорожья: мэрия сообщила о 2 "прилетах"

Этой ночью россияне нанесли два удара по объекту гражданской нежилой инфраструктуры Запорожья.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "В результате вражеского обстрела зафиксировано два прилета по объекту гражданской нежилой инфраструктуры. Есть разрушения. Люди не пострадали. Детали выясняются".

Что этому предшествовало:

Вечером 26 февраля в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.

Силы противовоздушной обороны сбили над Черниговской областью три беспилотника-камикадзе типа "Шахед".

В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремели взрывы.