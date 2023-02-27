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Ночной обстрел Запорожья: мэрия сообщила о 2 "прилетах"

"Украинская правда"Понедельник, 27 февраля 2023, 07:29
ЗАПОРОЖЬЕ, ФОТО GETTY IMAGES

Этой ночью россияне нанесли два удара по объекту гражданской нежилой инфраструктуры Запорожья.

Источник: секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram

Прямая речь: "В результате вражеского обстрела зафиксировано два прилета по объекту гражданской нежилой инфраструктуры. Есть разрушения. Люди не пострадали. Детали выясняются".

Что этому предшествовало:

  • Вечером 26 февраля в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.
  • Силы противовоздушной обороны сбили над Черниговской областью три беспилотника-камикадзе типа "Шахед".
  • В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

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Темы: ЗапорожьеобстрелРосcия
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