Россияне нанесли 3 удара по Хмельницкому: погибли 2 спасателя
Два человека погибли и еще 3 получили ранения в результате российских ударов по городу Хмельницкий ночью 27 февраля.
Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram, мэр Хмельницкого Александр Симчишин в Telegram, глава МВД Игорь Клименко в Facebook
Прямая речь Гамалия: "Ночью рашисты в очередной раз атаковали Хмельницкую область. Нанесено 3 удара по городу Хмельницкому. По предварительной информации, имеем 1 погибшего и 4 раненых".
Детали: Глава ОВА отметил, что пострадали гражданские дома. По состоянию на 7:30 утра продолжается тушение пожаров.
Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что погибший – спасатель ГСЧС. Он погиб во время выполнения служебного долга.
Обновлено: Позже Гамалий сообщил, что трое раненых находятся в больнице в тяжелом состоянии, но сейчас их жизни уже ничего не угрожает.
Одну пострадавшую девушку отпустили на амбулаторное лечение.
Обновлено в 10:48: Еще позже Гамалий сообщил, что врачам не удалось спасти жизнь еще одного героя-спасателя. Таким образом, в Хмельницком в результате ночной атаки россиян погибли 2 спасателя.
Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что погибли 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук.
Он рассказал, что спасатели ликвидировали последствия атаки российских БПЛА, когда враг повторно обстрелял то же место.
Еще трое спасателей получили ранения.
Предыстория:
- Вечером 26 февраля в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.
- В Хмельницком во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
- Силы обороны Украины сбили этой ночью 11 "Шахедов", всего для воздушной атаки враг применил 14 беспилотников.