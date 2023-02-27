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Россияне нанесли 3 удара по Хмельницкому: погибли 2 спасателя

Ирина БалачукПонедельник, 27 февраля 2023, 10:48
Владислав Дворак и Сергей Севрук. Фото из Facebook Клименко

Два человека погибли и еще 3 получили ранения в результате российских ударов по городу Хмельницкий ночью 27 февраля.

Источник: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий в Telegram, мэр Хмельницкого Александр Симчишин в Telegram, глава МВД Игорь Клименко в Facebook

Прямая речь Гамалия: "Ночью рашисты в очередной раз атаковали Хмельницкую область. Нанесено 3 удара по городу Хмельницкому. По предварительной информации, имеем 1 погибшего и 4 раненых".

Детали: Глава ОВА отметил, что пострадали гражданские дома. По состоянию на 7:30 утра продолжается тушение пожаров.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что погибший – спасатель ГСЧС. Он погиб во время выполнения служебного долга.

Обновлено: Позже Гамалий сообщил, что трое раненых находятся в больнице в тяжелом состоянии, но сейчас их жизни уже ничего не угрожает.
Одну пострадавшую девушку отпустили на амбулаторное лечение.

Обновлено в 10:48: Еще позже Гамалий сообщил, что врачам не удалось спасти жизнь еще одного героя-спасателя. Таким образом, в Хмельницком в результате ночной атаки россиян погибли 2 спасателя.

ВИДЕО ДНЯ

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что погибли 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук.

Он рассказал, что спасатели ликвидировали последствия атаки российских БПЛА, когда враг повторно обстрелял то же место.

Еще трое спасателей получили ранения.

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Темы: Хмельницкийвойнажертвы
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