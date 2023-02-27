У Путіна відмовились коментувати удар по "Мачулищах"

Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент на аеродромі у Білорусі, де пошкодили російський літак А-50.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Нам нічого тут сказати, в інформації йшлося про Білорусь, Білорусь це спростувала. Тут нічого додати".

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Деталі: У повітряно-космічних силах РФ перебуває всього 9 таких літаків, до того ж удосконалених (із модифікацією "У") всього 6 одиниць. Один такий літак обслуговує 19 осіб (5 льотного, 11 радіо і 3 інженерно-технічного персоналу).

За даними "Беларускі Гаюн", вартість такого літака становить $330 млн.

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