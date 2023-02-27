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У Путіна відмовились коментувати удар по "Мачулищах"

Альона Мазуренко Понеділок, 27 лютого 2023, 13:11
МІСЦЯ ПІДРИВУ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА А-50 В МАЧУЛИЩАХ, ГРАФІКА BYPOL

Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент на аеродромі у Білорусі, де пошкодили російський літак А-50.

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Нам нічого тут сказати, в інформації йшлося про Білорусь, Білорусь це спростувала. Тут нічого додати".

Деталі: У повітряно-космічних силах РФ перебуває всього 9 таких літаків, до того ж удосконалених (із модифікацією "У") всього 6 одиниць. Один такий літак обслуговує 19 осіб (5 льотного, 11 радіо і 3 інженерно-технічного персоналу).

За даними "Беларускі Гаюн", вартість такого літака становить $330 млн.

Нагадаємо: 

  • На військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі у неділю вранці лунали вибухи, є інформація про пошкоджений російський літак.
  • Ініціатива BYPOL повідомила, що в неділю вранці на військовому аеродромі "Мачулищі" сталося два вибухи, внаслідок яких пошкоджено російський військово-транспортний літак ДРЛО А-50 ПКС РФ.
  • За даними BYPOL, пошкоджено передню і центральну частини літака, авіоніку та радіолокаційну антену.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.

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Теми: РосіяПутінвійнаавіа
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