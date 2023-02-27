У Путина отказались комментировать удар по "Мачулищам"
Понедельник, 27 февраля 2023, 12:11
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент на аэродроме в Беларуси, где повредили российский самолет А-50.
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Прямая речь: "Нам нечего здесь сказать, в информации говорилось о Беларуси, Беларусь это опровергла. Здесь нечего добавить".
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Детали: В воздушно-космических силах РФ находится всего 9 таких самолётов, причём усовершенствованных (с модификацией "У") всего 6 единиц. Один такой самолёт обслуживает 19 человек (5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала).
По данным "Беларускі Гаюн", стоимость такого самолёта составляет $330 млн.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- На военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси в воскресенье утром раздавались взрывы, есть информация о поврежденном российском самолете.
- Инициатива BYPOL сообщила, что в воскресенье утром на военном аэродроме "Мачулище" произошло два взрыва, в результате которых поврежден российский военно-транспортный самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ.
- По данным BYPOL, повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна.
- Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.