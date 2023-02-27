У Путина отказались комментировать удар по "Мачулищам"

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент на аэродроме в Беларуси, где повредили российский самолет А-50.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Нам нечего здесь сказать, в информации говорилось о Беларуси, Беларусь это опровергла. Здесь нечего добавить".

Детали: В воздушно-космических силах РФ находится всего 9 таких самолётов, причём усовершенствованных (с модификацией "У") всего 6 единиц. Один такой самолёт обслуживает 19 человек (5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала).

По данным "Беларускі Гаюн", стоимость такого самолёта составляет $330 млн.

Напомним:

На военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси в воскресенье утром раздавались взрывы, есть информация о поврежденном российском самолете.

Инициатива BYPOL сообщила, что в воскресенье утром на военном аэродроме "Мачулище" произошло два взрыва, в результате которых поврежден российский военно-транспортный самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ.

По данным BYPOL, повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна.

Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.