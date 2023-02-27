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У Путина отказались комментировать удар по "Мачулищам"

Алена МазуренкоПонедельник, 27 февраля 2023, 12:11
У Путина отказались комментировать удар по Мачулищам
МЕСТА ПОДРЫВА РОССИЙСКОГО САМОЛЕТА А-50 В МАЧУЛИЩАХ, ГРАФИКА BYPOL

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент на аэродроме в Беларуси, где повредили российский самолет А-50.

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Прямая речь: "Нам нечего здесь сказать, в информации говорилось о Беларуси, Беларусь это опровергла. Здесь нечего добавить".

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Детали: В воздушно-космических силах РФ находится всего 9 таких самолётов, причём усовершенствованных (с модификацией "У") всего 6 единиц. Один такой самолёт обслуживает 19 человек (5 летного, 11 радио и 3 инженерно-технического персонала).

По данным "Беларускі Гаюн", стоимость такого самолёта составляет $330 млн.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • На военном аэродроме "Мачулище" в Беларуси в воскресенье утром раздавались взрывы, есть информация о поврежденном российском самолете.
  • Инициатива BYPOL сообщила, что в воскресенье утром на военном аэродроме "Мачулище" произошло два взрыва, в результате которых поврежден российский военно-транспортный самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ.
  • По данным BYPOL, повреждены передняя и центральная части самолета, авионика и радиолокационная антенна.
  • Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.

Темы: РосcияПутинвойнаавиа
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