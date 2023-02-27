Після вибухів у Мачулищах Лукашенко зібрав силовиків: віддав наказ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після ймовірного інциденту на військовому аеродромі в селищі Мачулищі провів засідання з силовиками.
Джерело: білоруське провладне інформагентство "Белта", моніторингова група "Беларускі Гаюн"
Пряма мова Лукашенка: "У нас чимала чисельність людей у погонах. Усі озброєні. Це люди, заточені на захист своєї Вітчизни. Цим нам треба користуватися. Дисципліна і виконання своїх обов'язків. Особливо на кордоні".
Деталі: За його словами, міліція, КДБ, військові "повинні бачити на рубежах нашої країни будь-яку найдрібнішу агресивність щодо нашої держави, щоб вжити відповідних заходів реагування".
Лукашенко переконаний, що вороги країни будь-яку можливість, що "сколихнути" ситуацію в Білорусі. "Я прошу вас і вимагаю від вас виконати ці настанови. Все інше - за мною", - зазначив Лукашенко.
На засіданні були присутні Держсекретар Радбезу Білорусі, міністри внутрішніх справ і оборони, голови КДБ і Держприкордонкомітету країни. Сам Лукашенко виглядав схвильованим.
Передісторія:
- У неділю 26 лютого стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи, з'явилася також інформація про пошкоджений російський літак-радіолокаційник.
- Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
- Через добу після ймовірного інциденту на військовому аеродромі в селищі Мачулищі білоруські прикордонники значно посилили контроль виїзду з країни.