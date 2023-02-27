Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Після вибухів у Мачулищах Лукашенко зібрав силовиків: віддав наказ

Станіслав ПогоріловПонеділок, 27 лютого 2023, 13:59
Після вибухів у Мачулищах Лукашенко зібрав силовиків: віддав наказ
Фото: "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після ймовірного інциденту на військовому аеродромі в селищі Мачулищі провів засідання з силовиками.

Джерело: білоруське провладне інформагентство "Белта", моніторингова група "Беларускі Гаюн"

Пряма мова Лукашенка: "У нас чимала чисельність людей у погонах. Усі озброєні. Це люди, заточені на захист своєї Вітчизни. Цим нам треба користуватися. Дисципліна і виконання своїх обов'язків. Особливо на кордоні".

Реклама:

Деталі: За його словами, міліція, КДБ, військові "повинні бачити на рубежах нашої країни будь-яку найдрібнішу агресивність щодо нашої держави, щоб вжити відповідних заходів реагування".

Лукашенко переконаний, що вороги країни будь-яку можливість, що "сколихнути" ситуацію в Білорусі. "Я прошу вас і вимагаю від вас виконати ці настанови. Все інше - за мною", - зазначив Лукашенко.

На засіданні були присутні Держсекретар Радбезу Білорусі, міністри внутрішніх справ і оборони, голови КДБ і Держприкордонкомітету країни. Сам Лукашенко виглядав схвильованим.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У неділю 26 лютого стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи, з'явилася також інформація про пошкоджений російський літак-радіолокаційник.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Через добу після ймовірного інциденту на військовому аеродромі в селищі Мачулищі білоруські прикордонники значно посилили контроль виїзду з країни.

Теми: БілорусьЛукашенковійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
Усі новини...
Реклама: