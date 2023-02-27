После взрывов в Мачулищах Лукашенко собрал силовиков: отдал приказ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после вероятного инцидента на военном аэродроме в поселке Мачулище провел заседание с силовиками.
Источник: белорусское провластное информагентство "Белта", мониторинговая группа "Беларускі Гаюн"
Прямая речь Лукашенко: "У нас немалая численность людей в погонах. Все вооружены. Это люди, заточенные на защиту своего Отечества. Этим нам надо пользоваться. Дисциплина и выполнение своих обязанностей. Особенно на границе".
Детали: По его словам, милиция, КГБ, военные "должны видеть на рубежах нашей страны любую мельчайшую агрессивность в отношении нашего государства, чтобы принять соответствующие меры реагирования".
Лукашенко убежден, что враги страны любую возможность, что "всколыхнуть" ситуацию в Беларуси. "Я прошу вас и требую от вас выполнить эти наставления. Все остальное - за мной", - отметил Лукашенко.
На заседании присутствовали Госсекретарь Совбеза Беларуси, министры внутренних дел и обороны, главы КГБ и Госпогранкомитета страны. Сам Лукашенко выглядел взволнованным.
Предыстория:
- В воскресенье 26 февраля стало известно, что на военном аэродроме "Мачулищи" в Беларуси утром раздавались взрывы, появилась также информация о поврежденном российском самолете-радиолокационщике.
- Представитель инициативы Bypol Александр Азаров сообщил, что за этим стоят белорусские партизаны. По его словам участники предполагаемой диверсии в Мачулищах покинули Беларусь и сейчас находятся в безопасности.
- Через сутки после предполагаемого инцидента на военном аэродроме в поселке Мачулищи белорусские пограничники значительно усилили контроль выезда из страны.