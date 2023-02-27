Буданов вважає, що Китай наразі не постачатиме зброю Росії
Очільник української розвідки Кирило Буданов вважає, що Китай станом на зараз не погодиться постачати зброю Росії.
Джерело: начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю Голосу Америки
Пряма мова: "Я не поділяю таку думку (що Китай може постачати зброю Росії - ред.). Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії … Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі.
Фактів таких я не бачу".
Деталі: За його словами, майже єдиною країною, яка передає "більш-менш серйозне" озброєння Росії, є Іран. Він додав, що була інформація про постання з Північної Кореї, але у української розвідки немає тому підтвердження, і жодного разу озброєння з Північної Кореї не фіксували в Україні.
Водночас він підкреслив, що ця зброя може йти на "якісь інші потреби", тому, можливо, її використання не фіксували.
Пряма мова: "Росія просто намагається придбати будь-де будь-що. Тому що проблеми в них значні. Сербія, на яку так всі в Росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни – більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з Мʼянмою. Що з цього вийде, побачимо з часом. Але по факту Росія, в питанні озброєнь обмежена, скажімо так, Іраном".
Що цьому передувало:
- Президент США Джо Байден заявив, що США відреагують, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю у війні проти України.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні.
- Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена висловила занепокоєння Пекіну через наявні в неї докази того, що китайські компанії продавали нелетальне обладнання Росії для використання в Україні – зокрема бронежилети й каски.
- Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада Китаю розглядає можливість надання РФ летальної зброї для війни проти України, однак остаточне рішення ще не прийняте.