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Буданов вважає, що Китай наразі не постачатиме зброю Росії

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 27 лютого 2023, 17:29
Буданов вважає, що Китай наразі не постачатиме зброю Росії
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО УП

Очільник української розвідки Кирило Буданов вважає, що Китай станом на зараз не погодиться постачати зброю Росії.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю Голосу Америки

Пряма мова: "Я не поділяю таку думку (що Китай може постачати зброю Росії - ред.). Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії … Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі. 

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Фактів таких я не бачу".

Деталі: За його словами, майже єдиною країною, яка передає "більш-менш серйозне" озброєння Росії, є Іран. Він додав, що була інформація про постання з Північної Кореї, але у української розвідки немає тому підтвердження, і жодного разу озброєння з Північної Кореї не фіксували в Україні. 

Водночас він підкреслив, що ця зброя може йти на "якісь інші потреби", тому, можливо, її використання не фіксували.

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Пряма мова: "Росія просто намагається придбати будь-де будь-що. Тому що проблеми в них значні. Сербія, на яку так всі в Росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни – більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з Мʼянмою. Що з цього вийде, побачимо з часом. Але по факту Росія, в питанні озброєнь обмежена, скажімо так, Іраном".

Що цьому передувало:

  • Президент США Джо Байден заявив, що США відреагують, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю у війні проти України.
  • Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що Китай обговорює можливість надання Росії летальної військової допомоги, яка може бути спрямована для підтримки агресії в Україні.
  • Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена висловила занепокоєння Пекіну через наявні в неї докази того, що китайські компанії продавали нелетальне обладнання Росії для використання в Україні – зокрема бронежилети й каски.
  • Директор ЦРУ Вільям Бернс підтвердив, що влада Китаю розглядає можливість надання РФ летальної зброї для війни проти України, однак остаточне рішення ще не прийняте.

Теми: БудановКитайРосіярозвідка
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