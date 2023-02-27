Буданов вважає, що Китай наразі не постачатиме зброю Росії

Очільник української розвідки Кирило Буданов вважає, що Китай станом на зараз не погодиться постачати зброю Росії.

Джерело: начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв’ю Голосу Америки

Пряма мова: "Я не поділяю таку думку (що Китай може постачати зброю Росії - ред.). Станом на зараз не думаю, що Китай погодиться на передачу озброєнь Росії … Я не бачу жодних ознак, які свідчать про те, що навіть оговорюються такі речі.

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Фактів таких я не бачу".

Деталі: За його словами, майже єдиною країною, яка передає "більш-менш серйозне" озброєння Росії, є Іран. Він додав, що була інформація про постання з Північної Кореї, але у української розвідки немає тому підтвердження, і жодного разу озброєння з Північної Кореї не фіксували в Україні.

Водночас він підкреслив, що ця зброя може йти на "якісь інші потреби", тому, можливо, її використання не фіксували.

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Пряма мова: "Росія просто намагається придбати будь-де будь-що. Тому що проблеми в них значні. Сербія, на яку так всі в Росії сподівалися, відмовила в передачах озброєнь. Є певні намагання купити через треті країни – більш-менш масштабно ввезти озброєння. Зараз пробують з Мʼянмою. Що з цього вийде, побачимо з часом. Але по факту Росія, в питанні озброєнь обмежена, скажімо так, Іраном".

Що цьому передувало: