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Буданов считает, что Китай сейчас не будет поставлять оружие России

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 27 февраля 2023, 17:29
Буданов считает, что Китай сейчас не будет поставлять оружие России
КИРИЛЛ БУДАНОВ. ФОТО УП

Глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что Китай пока не согласится поставлять оружие России.

Источник: начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью Голосу Америки

Прямая речь: "Я не разделяю такое мнение (что Китай может поставлять оружие России - ред.). По состоянию на сейчас не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России ... Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи. 

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Фактов таких я не вижу".

Детали: По его словам, почти единственной страной, которая передает "более-менее серьезное" вооружение России, является Иран. Он добавил, что была информация о возникновении из Северной Кореи, но у украинской разведки нет тому подтверждения, и ни разу вооружение из Северной Кореи не фиксировали в Украине. 

В то же время он добавил, что это оружие может идти на "какие-то другие нужды", и, возможно, его использование не удалось зафиксировать.

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Прямая речь: "Россия просто пытается приобрести где угодно что угодно. Потому что проблемы у них значительные. Сербия, на которую так все в России надеялись, отказала в передачах вооружений. Есть определенные попытки купить через третьи страны - более-менее масштабно ввезти вооружение. Сейчас пробуют с Мьянмой. Что из этого получится, увидим со временем. Но по факту Россия, в вопросе вооружений ограничена, скажем так, Ираном".

Что этому предшествовало:

  • Президент США Джо Байден заявил, что США отреагируют, если Китай будет поставлять России летальное оружие в войне против Украины.
  • Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил сообщения СМИ о том, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи, которая может быть направлена для поддержки агрессии в Украине.
  • Ранее сообщалось, что администрация Байдена выразила обеспокоенность Пекину из-за имеющихся у нее доказательств того, что китайские компании продавали нелетальное оборудование России для использования в Украине – в частности бронежилеты и каски.
  • Китай рассматривает возможность предоставления РФ летального оружия – директор ЦРУ

Темы: БудановКитайРосcияразведка
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