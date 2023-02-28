В Краснодарском крае РФ горел нефтезавод, слышали "хлопки"

ФОТО ИЗ TELEGRAM ЧП КРАСНОДАРА И КРАЯ

Ночью в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе "Роснефти", паблики сообщают об атаке беспилотников.

Источник: российское издание "Медуза", администрация Туапсе в VK, российские местные паблики в Telegram, российский паблик "Baza" в Telegram

Дословно из российских пабликов: "На нефтезаводе Туапсе произошел взрыв, за ним последовал второй звук взрыва, у близко расположенных домов выбило окна, что горит не понятно, но, похоже, что бочки".

Скриншот из google.maps

Детали: Также в сети опубликовали фото пожара.

Фото из Telegram Чп Краснодара и края

Местные власти в соцсети VK подтвердили, что ночью на нефтезаводе были "хлопки", но утверждают, что "повода для беспокойства нет".

Дословно Администрация города Туапсе: "Уважаемые жители города Туапсе, по поводу ночных хлопков на территории нефтебазы известно следующее: в 02:15 28.02.2023 поступило сообщение о пожаре в хозяйственном строении на территории нефтебазы, в 02:30 пожар локализован на площади 200 м.кв., в 03.00 полная ликвидация пожара".

Детали: Администрация утверждает, что нефтяные резервуары не затронуты. Разлива нефтепродуктов и пострадавших нет.

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Причину происшествия власти не называют.

По информации "Baza", нефтезавод атаковали два беспилотника. Повреждено здание бойлерной рядом с нефтехранилищем. Пострадала система теплоснабжения столовой.

После взрыва остались две воронки глубиной полтора метра.