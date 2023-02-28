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Заборона на виїзд: прикордонники розповіли, скільки чиновників завернули за місяць

Ірина БалачукВівторок, 28 лютого 2023, 08:29
Заборона на виїзд: прикордонники розповіли, скільки чиновників завернули за місяць
Фото ДПСУ

З початку дії заборони на виїзд державних службовців за кордон, прикордонники не випустили за межі України вже близько 100 чиновників.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі національного марафону новин

Пряма мова Демченка: "На даний момент близько 100 осіб, які підпадають під ці категорії, що визначені в постанові уряду, були непропущені за межі України, бо вони не підпадали під вимоги пропуску".

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Деталі: Речник ДПСУ уточнив, що ці люди не їхали у службове відрядження, не підпадали під винятки, коли жінки або чоловіки, які є батьками-одинками, можуть їхати до своїх дітей, які перебувають за кордоном, і не потребували лікування за кордоном.

Передісторія:

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Теми: Прикордонна службаКабінет міністрівкордон
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