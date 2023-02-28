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Запрет на выезд: пограничники рассказали, сколько чиновников завернули за месяц

Ирина БалачукВторник, 28 февраля 2023, 08:29
Запрет на выезд: пограничники рассказали, сколько чиновников завернули за месяц
Фото ГПСУ

С начала действия запрета на выезд государственных служащих за границу, пограничники не выпустили за пределы Украины уже около 100 чиновников.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Демченко: "На данный момент около 100 человек, которые подпадают под эти категории, определенные в постановлении правительства, были не пропущены за пределы Украины, потому что они не подпадали под требования пропуска".

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Детали: Представитель ГПСУ уточнил, что эти люди не ехали в служебную командировку, не подпадали под исключения, когда женщины или мужчины, которые являются отцами-одиночками, могут ехать к своим детям, находящимся за границей, и не нуждались в лечении за рубежом.

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Темы: Пограничная службаКабинет министровграница
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