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Повітряна тривога звучала по радіо і ТВ в Росії та Криму: влада каже про злам

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 лютого 2023, 10:30
Ілюстративне фото Getty Images

В МНС Росії заявили, що сигнали повітряної тривоги, які прозвучали по радіо та телебаченню в деяких регіонах Росії та анексованому Криму, це  результат зламу серверів.

Джерело: пресслужба МНС Росії, "Крыминформ", "Новая газета. Европа"

Дослівно: "У результаті злому серверів радіостанцій і телеканалів у деяких регіонах країни в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги. МНС Росії повідомляє, що ця інформація є неправдивою і не відповідає дійсності".

Деталі: Зранку радник нелегітимного глави анексованого Криму Олег Крючков повідомив, що було зламано ефірне мовлення радіо "Море", яке входить до холдингу телерадіокомпанії "Крим".

"Здійснено чергову хакерську атаку на ефірне мовлення радіо "Море". Зламано мовлення передавачів, які отримують сигнал із супутника", - повідомив він.

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Крючков додав, що було зламано транспондер супутникового оператора за межами Криму.

Крім того, в оперштабі Бєлгородської області розповіли, що "мовлення кількох радіостанцій сьогодні вранці зламали імовірно з боку суміжної держави".

У повідомленні по радіо прозвучало, що в Бєлгороді оголошено повітряну тривогу, громадян просять спуститися в укриття. "Мета повідомлення - посіяти паніку серед мирних бєлгородців", - заявили в оперштабі.

Що було раніше: Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну на пропагандистських російських радіостанціях в окупованому Криму хакери транслювали звернення глави української розвідки Кирила Буданова з "погрозами".

Теми: повітряна тривогаРосіявійна
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