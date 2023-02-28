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Повітряна тривога звучала по радіо і ТВ в Росії та Криму: влада каже про злам

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 лютого 2023, 09:30
Повітряна тривога звучала по радіо і ТВ в Росії та Криму: влада каже про злам
Ілюстративне фото Getty Images

В МНС Росії заявили, що сигнали повітряної тривоги, які прозвучали по радіо та телебаченню в деяких регіонах Росії та анексованому Криму, це  результат зламу серверів.

Джерело: пресслужба МНС Росії, "Крыминформ", "Новая газета. Европа"

Дослівно: "У результаті злому серверів радіостанцій і телеканалів у деяких регіонах країни в ефірі прозвучала інформація про оголошення повітряної тривоги. МНС Росії повідомляє, що ця інформація є неправдивою і не відповідає дійсності".

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Деталі: Зранку радник нелегітимного глави анексованого Криму Олег Крючков повідомив, що було зламано ефірне мовлення радіо "Море", яке входить до холдингу телерадіокомпанії "Крим".

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"Здійснено чергову хакерську атаку на ефірне мовлення радіо "Море". Зламано мовлення передавачів, які отримують сигнал із супутника", - повідомив він.

Крючков додав, що було зламано транспондер супутникового оператора за межами Криму.

Крім того, в оперштабі Бєлгородської області розповіли, що "мовлення кількох радіостанцій сьогодні вранці зламали імовірно з боку суміжної держави".

У повідомленні по радіо прозвучало, що в Бєлгороді оголошено повітряну тривогу, громадян просять спуститися в укриття. "Мета повідомлення - посіяти паніку серед мирних бєлгородців", - заявили в оперштабі.

Що було раніше: Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну на пропагандистських російських радіостанціях в окупованому Криму хакери транслювали звернення глави української розвідки Кирила Буданова з "погрозами".

Теми: повітряна тривогаРосіявійна
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