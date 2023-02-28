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Воздушная тревога звучала по радио и ТВ в России и Крыму: власти говорят о взломе

Станислав ПогориловВторник, 28 февраля 2023, 10:30
Иллюстративное фото фото Getty Images

В МЧС России заявили, что сигналы воздушной тревоги, которые прозвучали по радио и телевидению в некоторых регионах России и аннексированном Крыму, это результат взлома серверов.

Источник: пресс-служба МЧС России, "Крыминформ", "Новая газета. Европа"

Дословно: "В результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. МЧС России сообщает, что эта информация является ложной и не соответствует действительности".

Детали: Утром советник нелегитимного главы аннексированного Крыма Олег Крючков сообщил, что было взломано эфирное вещание радио "Море", которое входит в холдинг телерадиокомпании "Крым".

"Совершена очередная хакерская атака на эфирное вещание радио "Море". Сломано вещание передатчиков, которые получают сигнал со спутника", - сообщил он.

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Крючков добавил, что был взломан транспондер спутникового оператора за пределами Крыма.

Кроме того, в оперштабе Белгородской области рассказали, что "вещание нескольких радиостанций сегодня утром взломали предположительно со стороны сопредельного государства".

В сообщении по радио прозвучало, что в Белгороде объявлена воздушная тревога, граждан просят спуститься в укрытие. "Цель сообщения - посеять панику среди мирных белгородцев", - заявили в оперштабе.

Что предшествовало: В канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину на пропагандистских российских радиостанциях в оккупированном Крыму хакеры транслировали обращение главы украинской разведки Кирилла Буданова.

Темы: воздушная тревогаРосcиявойна
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