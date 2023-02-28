Блінкен приїхав до Казахстану: Токаєв подякував США за підтримку суверенітету

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі у своїй резиденції з державним секретаря США Ентоні Блінкеном подякував США за підтримку суверенітету.

Джерело: КазТАГ ("Казахське телеграфне агенство")

Пряма мова Токаєва: "Я хотів би висловити нашу вдячність за постійну і тверду підтримку Сполученими Штатами нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету".

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Деталі: Токаєв відзначив важливість візиту Блінкена, оскільки він сприятиме побудові стратегічного співробітництва між країнами.

У свою чергу Блінкен закликав поглиблювати партнерство між країнами. За його словами, лише за останні роки США та Казахстан досягли "нових важливих успіхів у цьому напрямку". "Ми маємо намір взаємодіяти на найвищому рівні", - запевнив держсекретар США.

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