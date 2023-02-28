Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Блінкен приїхав до Казахстану: Токаєв подякував США за підтримку суверенітету

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 лютого 2023, 11:08
Касим-Жомарт Токаєв, Ентоні Блінкен, фото: КазТАГ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі у своїй резиденції з державним секретаря США Ентоні Блінкеном подякував США за підтримку суверенітету.

Джерело: КазТАГ ("Казахське телеграфне агенство")

Пряма мова Токаєва: "Я хотів би висловити нашу вдячність за постійну і тверду підтримку Сполученими Штатами нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету".

Деталі: Токаєв відзначив важливість візиту Блінкена, оскільки він сприятиме побудові стратегічного співробітництва між країнами.

У свою чергу Блінкен закликав поглиблювати партнерство між країнами. За його словами, лише за останні роки США та Казахстан досягли "нових важливих успіхів у цьому напрямку". "Ми маємо намір взаємодіяти на найвищому рівні", - запевнив держсекретар США.

Передісторія: 

  • 15 червня 2022 року Токаєв сказав в прямому ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 24", що Казахстан не буде сприяти Росії в обході санкцій, а також обурився тим, що деякі російські політики ведуть агресивну риторику стосовно Казахстану.
  • Представник президентської адміністрації Казахстану 1 квітня минулого року заявив, що Казахстан поважає територіальну цілісність України та не боїться називати російське вторгнення в Україну словом "війна", всупереч російській офіційній пропаганді.
  • 17 червня 2022 року Токаєв віч-на-віч із російським президентом Володимиром Путіним заявив, що не буде визнавати "квазідержавні утворення" на Донбасі.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: КазахстанСША
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році

відео"Вільні росіяни борються з режимом Путіна": відповідальність за події на Брянщині взяв на себе РДК

Через так звану "українську ДРГ" Путін передумав їхати на північний Кавказ

Данілов анонсував зміну стратегії звільнення Криму

Угоди Лукашенка і Сі можуть дозволити Путіну отримати допомогу з Китаю – ISW

Шольц: Путін не готовий до переговорів про справедливий мир

Усі новини...
Казахстан
Казахстан підтримав "мирний план" Китаю
Зеленський поговорив із президентом Казахстану Токаєвим
Колишні ресторани McDonald's в Казахстані відкрились знову, але без приналежності до бренду
Останні новини
15:06
фото У російській Тульській області чули вибух: кажуть, може бути безпілотник
14:47
У розвідці пояснили, для чого Росія створює напругу навколо Придністров’я та Молдови
14:39
Представника забудовника в Києві засудили до умовного терміну і донату на дрони
14:37
Путін про "українську ДРГ": вони хочуть украсти в нас історію і пам’ять
14:34
Україна вже перевершує критерії НАТО - євродепутат
14:15
В Європарламенті бачать перспективу членства України в ЄС у 2029 році
14:10
Курс валют на 2 березня: долар та євро піднімаються в ціні
14:08
У Росії випробовували літак Іл-76: загинув співробітник заводу, зруйнований фюзеляж
14:08
На Харківщині 4 людини загинули внаслідок підриву авто на міні
14:01
Рятувальники і голова ОВА кажуть про двох загиблих у Запоріжжі
Усі новини...