Блінкен приїхав до Казахстану: Токаєв подякував США за підтримку суверенітету

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі у своїй резиденції з державним секретаря США Ентоні Блінкеном подякував США за підтримку суверенітету.

Джерело: КазТАГ ("Казахське телеграфне агенство")

Пряма мова Токаєва: "Я хотів би висловити нашу вдячність за постійну і тверду підтримку Сполученими Штатами нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету".

Деталі: Токаєв відзначив важливість візиту Блінкена, оскільки він сприятиме побудові стратегічного співробітництва між країнами.

У свою чергу Блінкен закликав поглиблювати партнерство між країнами. За його словами, лише за останні роки США та Казахстан досягли "нових важливих успіхів у цьому напрямку". "Ми маємо намір взаємодіяти на найвищому рівні", - запевнив держсекретар США.

Передісторія:

15 червня 2022 року Токаєв сказав в прямому ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 24", що Казахстан не буде сприяти Росії в обході санкцій, а також обурився тим, що деякі російські політики ведуть агресивну риторику стосовно Казахстану.

Представник президентської адміністрації Казахстану 1 квітня минулого року заявив, що Казахстан поважає територіальну цілісність України та не боїться називати російське вторгнення в Україну словом "війна", всупереч російській офіційній пропаганді.

17 червня 2022 року Токаєв віч-на-віч із російським президентом Володимиром Путіним заявив, що не буде визнавати "квазідержавні утворення" на Донбасі.