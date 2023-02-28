Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Блінкен приїхав до Казахстану: Токаєв подякував США за підтримку суверенітету

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 лютого 2023, 10:08
Блінкен приїхав до Казахстану: Токаєв подякував США за підтримку суверенітету
Касим-Жомарт Токаєв, Ентоні Блінкен, фото: КазТАГ

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на зустрічі у своїй резиденції з державним секретаря США Ентоні Блінкеном подякував США за підтримку суверенітету.

Джерело: КазТАГ ("Казахське телеграфне агенство")

Пряма мова Токаєва: "Я хотів би висловити нашу вдячність за постійну і тверду підтримку Сполученими Штатами нашої незалежності, територіальної цілісності та суверенітету".

Реклама:

Деталі: Токаєв відзначив важливість візиту Блінкена, оскільки він сприятиме побудові стратегічного співробітництва між країнами.

У свою чергу Блінкен закликав поглиблювати партнерство між країнами. За його словами, лише за останні роки США та Казахстан досягли "нових важливих успіхів у цьому напрямку". "Ми маємо намір взаємодіяти на найвищому рівні", - запевнив держсекретар США.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 червня 2022 року Токаєв сказав в прямому ефірі російського пропагандистського телеканалу "Росія 24", що Казахстан не буде сприяти Росії в обході санкцій, а також обурився тим, що деякі російські політики ведуть агресивну риторику стосовно Казахстану.
  • Представник президентської адміністрації Казахстану 1 квітня минулого року заявив, що Казахстан поважає територіальну цілісність України та не боїться називати російське вторгнення в Україну словом "війна", всупереч російській офіційній пропаганді.
  • 17 червня 2022 року Токаєв віч-на-віч із російським президентом Володимиром Путіним заявив, що не буде визнавати "квазідержавні утворення" на Донбасі.

Теми: КазахстанСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Усі новини...
Казахстан
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
Сайт російського телеканалу пропаганди "Царьград" заблокували в Казахстані
Казахстанців агітують у російську армію за допомогою інтернет-реклами − Reuters
Останні новини
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
ОновленоУ Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро, КМДА заперечує
Усі новини...
Реклама: