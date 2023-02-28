Блинкен приехал в Казахстан: Токаев поблагодарил США за поддержку суверенитета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в своей резиденции с государственным секретаря США Энтони Блинкеном поблагодарил США за поддержку суверенитета.

Источник: КазТАГ ("Казахское телеграфное агентство")

Прямая речь Токаева: "Я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета".

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Детали: Токаев отметил важность визита Блинкена, поскольку он будет способствовать построению стратегического сотрудничества между странами.

В свою очередь Блинкен призвал углублять партнерство между странами. По его словам, только за последние годы США и Казахстан достигли "новых важных успехов в этом направлении". "Мы намерены взаимодействовать на самом высоком уровне", - заверил госсекретарь США.

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