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Блинкен приехал в Казахстан: Токаев поблагодарил США за поддержку суверенитета

Станислав ПогориловВторник, 28 февраля 2023, 10:08
Блинкен приехал в Казахстан: Токаев поблагодарил США за поддержку суверенитета
Касым-Жомарт Токаев, Энтони Блинкен, фото: КазТАГ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в своей резиденции с государственным секретаря США Энтони Блинкеном поблагодарил США за поддержку суверенитета.

Источник: КазТАГ ("Казахское телеграфное агентство")

Прямая речь Токаева: "Я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета".

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Детали: Токаев отметил важность визита Блинкена, поскольку он будет способствовать построению стратегического сотрудничества между странами.

В свою очередь Блинкен призвал углублять партнерство между странами. По его словам, только за последние годы США и Казахстан достигли "новых важных успехов в этом направлении". "Мы намерены взаимодействовать на самом высоком уровне", - заверил госсекретарь США.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 июня Токаев сказал в прямом эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 24", что Казахстан не будет способствовать России в обходе санкций, а также возмутился тем, что некоторые российские политики ведут агрессивную риторику в отношении Казахстана.
  • Представитель президентской администрации Казахстана 1 апреля прошлого года заявил, что Казахстан уважает территориальную целостность Украины и не боится называть российское вторжение в Украину словом "война" вопреки российской официальной пропаганде.
  • 17 июня 2022 года  Токаев лично при российском президенте Владимире Путине заявил, что не признает "квазигосударственные образования" на Донбассе.

Темы: КазахстанСША
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