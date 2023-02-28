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В России заметили еще один "неизвестный летательный аппарат": говорят, что упал

Ирина БалачукВторник, 28 февраля 2023, 10:09
В России заметили еще один неизвестный летательный аппарат: говорят, что упал
ФОТО ИЗ TELEGRAM КУМПИЛОВА

В Адыгее, что в Южном федеральном округе России, упал неизвестный летательный аппарат, сообщил глава республики.

Источник: глава республики Адыгея Мурат Кумпилов в Telegram

Прямая речь Кумпилова: "В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа".

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Детали: Кумпилов также опубликовал фото этого объекта. 

 
Фото из Telegram Кумпилова

Он отметил, что жертв и пострадавших нет, но есть "незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы".

Кумпилов призвал местных жителей "сохранять спокойствие" и заявил, что "вопросы обеспечения безопасности жителей республики" держит "на личном контроле".

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Также местные паблики в Telegram сообщали о масштабном пожаре в Темрюкском районе РФ.

Отмечалось, что в районе станции Голубицкой ночью горели плавни. Причиной пожара называли поджог.


Кроме того, ночью в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе "Роснефти", паблики сообщали, что это была атака беспилотников. 

 

В российском Санкт-Петербурге закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства, а местный аэропорт Пулково перестал принимать самолеты после того, как над городом заметили "неопознанный летающий объект".

Темы: Росcиявойна
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