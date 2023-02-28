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Після диверсії в Мачулищі прилітали літаки з центру обслуговування ДРЛС А-50 – ЗМІ

Ірина БалачукВівторок, 28 лютого 2023, 12:00
Після диверсії в Мачулищі прилітали літаки з центру обслуговування ДРЛС А-50 – ЗМІ
Літак А-50. Фото з Telegram "Беларускі Гаюн"

На білоруський військовий аеродром "Мачулищі", де стоїть літак А-50, який могли атакувати 26 лютого, прилітали два військово-транспортні борти з центру обслуговування літаків дальнього радіолокаційного стеження.

Джерело: моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: "Беларускі Гаюн" вважає, що це може бути додатковим доказом того, що А-50 був пошкоджений.

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Повідомляють, що військово-транспортні літаки Іл-76 (RF-86843) і Ан-26 ПКС РФ прилетіли на аеродром "Мачулищі" ввечері 26 лютого – у день вчинення диверсії з літаком ДРЛС А-50У.

Вранці 27 лютого Іл-76 полетів на російський аеродром "Іваново-Північний", на якому дислокується 610-й центр бойового застосування і перенавчання льотного складу, авіаційно-технічна база і 308-й авіаремонтний завод.

Моніторинговий проєкт зазначає, що саме в 610-му центрі перебувають на зберіганні, модернізуються та ремонтуються літаки ДРЛС А-50. Військово-транспортний літак Іл-76 ВКС РФ (RF-86843) значиться за 610-м центром.

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28 лютого на аеродром "Іваново-Північний" також полетів літак Ан-26.

"Беларускі Гаюн" зазначає, що на супутникових знімках від липня 2022 року видно, що на цьому аеродромі на зберіганні перебуває щонайменше 9 літаків ДРЛО А-50 і ще один – на ремонті.

Два військово-транспортні літаки Іл-76, які належать до 610-го центру, прилітали на аеродром "Мачулищі" в липні 2022 року, коли там перебував ДРЛС А-50.

"Беларускі Гаюн" вважає, що всі ці факти є непрямим підтвердженням технічних проблем, які виникли з літаком ДРЛС А-50У, який був пошкоджений 26 лютого внаслідок диверсії білоруських партизанів.

Транспортний Іл-76 міг доставляти на аеродром "Мачулищі" фахівців або комплект запасних частин для ремонту ДРЛС А-50У.

За інформацією моніторингового проєкту, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну на військових аеродромах Білорусі в різний час перебувало щонайменше чотири літаки ДРЛС А-50 (RF-50608 – перебуває в РБ зараз, RF-50610, RF-94268 та RF-93966).

Передісторія: 

  • Вдень 26 лютого стало відомо, що на військовому аеродромі "Мачулищі" в Білорусі вранці лунали вибухи, з'явилася також інформація про пошкоджений російський літак.
  • Представник ініціативи Bypol Олександр Азаров повідомив, що за цим стоять білоруські партизани. За його словами учасники ймовірної диверсії в Мачулищах залишили Білорусь і зараз перебувають у безпеці.
  • Через добу після ймовірного інциденту на військовому аеродромі в селищі Мачулищі білоруські прикордонники значно посилили контроль виїзду з країни.

Теми: БілорусьРосіяавіа
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