После диверсии в Мачулищи прилетали самолеты из центра обслуживания ДРЛО А-50 – СМИ

На белорусский военный аэродром "Мачулищи", где стоит самолет А-50, который мог быть атакован 26 февраля, прилетали два военно-транспортные борта из центра обслуживания самолетов дальнего радиолокационного слежения.

Источник: мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: "Беларускі Гаюн" считает, что это может являться дополнительным доказательство подрыва А-50.

Сообщается, что военно-транспортные самолеты Ил-76 (RF-86843) и Ан-26 ВКС РФ прилетели на аэродром "Мачулищи" вечером 26 февраля – в день совершения диверсии с самолетом ДРЛО А-50У.

Утром 27 февраля Ил-76 улетел на российский аэродром "Иваново-Северный", на котором дислоцируется 610-й центр боевого применения и переучивания летного состава, авиационно-техническая база и 308-й авиаремонтный завод.

Мониторинговый проект отмечает, что именно в 610-м центре находятся на хранении, модернизируются и ремонтируются самолеты ДРЛО А-50. Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-86843) числится за 610-м центром.

28 февраля на аэродром "Иваново-Северный" также улетел самолет Ан-26.

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"Беларускі Гаюн" отмечает, что на спутниковых снимках от июля 2022 года видно, что на этом аэродроме на хранении находится не менее 9 самолетов ДРЛО А-50 и еще один – на ремонте.



Два военно-транспортных самолета Ил-76, которые относятся к 610-му центру, прилетали на аэродром "Мачулищи" в июле 2022 года, когда там находился ДРЛО А-50.

"Беларускі Гаюн" считает, что все эти факты являются косвенным подтверждением возникших технических проблем с самолетом ДРЛО А-50У, который был поврежден 26 февраля в результате диверсии белорусских партизан.

Транспортный Ил-76 мог доставлять на аэродроме "Мачулищи" специалистов или комплект запасных частей для ремонта ДРЛО А-50У.



По информации мониторингового прокта, за время полномасштабного вторжения РФ в Украину на военных аэродромах Беларуси в разное время находилось не менее четырех самолетов ДРЛО А-50 (RF-50608 – находится в РБ сейчас, RF-50610, RF-94268 и RF-93966).

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