1 березня по всій Росії лунатимуть сирени

У середу 1 березня по всій Росії перевірятимуть систему оповіщення населення: увімкнуть сирени.

Джерело: російське видання "Бумага", яке цитує прес-службу комітету з інформатизації та зв'язку Петербургу

Дослівно: "Крім сирен, у місті увімкнуть гучномовці та технічні засоби оповіщення організацій. Також до перевірки системи оповіщення під'єднають телеканали і радіостанції".

Деталі: За інформацією відомства сирени лунатимуть 1 березня з 10:35 до 10:45.

Також перевірятимуть систему оповіщення 1 березня на території всього Краснодарського краю РФ. У вівторок вночі у місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи із подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти".

Уточнено: Російське Міністерство внутрішніх справ в кінці 2022 року повідомляло, що у 2023 році перевірки систем оповіщення відбудуться 1 березня та 4 жовтня. У ці дні по всій країні планується запустити засоби оповіщення та на хвилину замістити ефірне телерадіомовлення.

Раніше у новині повідомлялося лише про випробування сирен у Петербурзі.

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