Фото наслідків пожежі на нафтозаводі в РФ: кажуть, атакували безпілотники
Пабліки опублікували фото наслідків нічної пожежі на нафтозаводі в російському місті Туапсе, який уночі нібито атакували безпілотники.
Джерело: краснодарський портал 93.RU, місцеві пабліки в Telegram, администрация Туапсе
Деталі: Раніше повідомлялося, що на нафтозаводі в Туапсе після вибухів сталася пожежа. Російські ЗМІ писали, що причиною загоряння могла бути атака безпілотників.
Цю інформацію порталу 93.RU підтвердило джерело в правоохоронних органах. Також про те, що в районі нафтозаводу в Туапсе було зафіксовано політ безпілотника, писало і російське пропагандистське видання "РИА Новости".
Влада Туапсе підтверджувала вранці, що в районі нафтозаводу чули "бавовну", після чого загорілася господарська будівля на території заводу. Однак місцева адміністрація наголошувала, що пожежу нібито оперативно загасили і жодного "приводу для занепокоєння немає".
Але, судячи з фото, деякі будівлі нафтозаводу зазнали серйозних руйнувань.
За даними пабліка ASTRA, територію нафтобази "Роснефть" атакували "2 невстановлених літальних апарати".
А за 30 метрів від місця вибухів розташована казарма з військовими МО РФ.
Пізніше адміністрація Туапсе повідомила, що 1 березня з 10:40 на території всього Краснодарського краю буде проводитися "комплексна перевірка готовності систем оповіщення населення". У цей час лунатимуть сирени, а жителям потрібно буде увімкнути "телевізійні приймачі та прослухати спеціальне повідомлення".
Влада закликала жителів під час увімкнення сирен "зберігати спокій, не піддаватися паніці і не залишати свої робочі місця".
Передісторія:
- Вночі 28 лютого в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників.
- В Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат, повідомив глава республіки. А в Темрюцькому районі РФ була масштабна пожежа на плавнях.
- Вдень 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили "непізнаний літаючий об'єкт".
- Пізніше російське Міноборони повідомило, що у Санкт-Петербурзі закривали повітряний простір, бо проводили "тренування з ППО".