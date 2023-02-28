Фото наслідків пожежі на нафтозаводі в РФ: кажуть, атакували безпілотники

Тут і далі фото з Telegram-каналу "Мой Туапсе"

Пабліки опублікували фото наслідків нічної пожежі на нафтозаводі в російському місті Туапсе, який уночі нібито атакували безпілотники.

Джерело: краснодарський портал 93.RU, місцеві пабліки в Telegram, администрация Туапсе

Деталі: Раніше повідомлялося, що на нафтозаводі в Туапсе після вибухів сталася пожежа. Російські ЗМІ писали, що причиною загоряння могла бути атака безпілотників.

Цю інформацію порталу 93.RU підтвердило джерело в правоохоронних органах. Також про те, що в районі нафтозаводу в Туапсе було зафіксовано політ безпілотника, писало і російське пропагандистське видання "РИА Новости".

Влада Туапсе підтверджувала вранці, що в районі нафтозаводу чули "бавовну", після чого загорілася господарська будівля на території заводу. Однак місцева адміністрація наголошувала, що пожежу нібито оперативно загасили і жодного "приводу для занепокоєння немає".

Але, судячи з фото, деякі будівлі нафтозаводу зазнали серйозних руйнувань.

За даними пабліка ASTRA, територію нафтобази "Роснефть" атакували "2 невстановлених літальних апарати".

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А за 30 метрів від місця вибухів розташована казарма з військовими МО РФ.

Пізніше адміністрація Туапсе повідомила, що 1 березня з 10:40 на території всього Краснодарського краю буде проводитися "комплексна перевірка готовності систем оповіщення населення". У цей час лунатимуть сирени, а жителям потрібно буде увімкнути "телевізійні приймачі та прослухати спеціальне повідомлення".

Влада закликала жителів під час увімкнення сирен "зберігати спокій, не піддаватися паніці і не залишати свої робочі місця".

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