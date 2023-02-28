Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Фото наслідків пожежі на нафтозаводі в РФ: кажуть, атакували безпілотники

Ірина БалачукВівторок, 28 лютого 2023, 12:59
Фото наслідків пожежі на нафтозаводі в РФ: кажуть, атакували безпілотники
Тут і далі фото з Telegram-каналу "Мой Туапсе"

Пабліки опублікували фото наслідків нічної пожежі на нафтозаводі в російському місті Туапсе, який уночі нібито атакували безпілотники.

Джерело: краснодарський портал 93.RU, місцеві пабліки в Telegram, администрация Туапсе 

Деталі: Раніше повідомлялося, що на нафтозаводі в Туапсе після вибухів сталася пожежа. Російські ЗМІ писали, що причиною загоряння могла бути атака безпілотників. 

Реклама:
 

Цю інформацію порталу 93.RU підтвердило джерело в правоохоронних органах. Також про те, що в районі нафтозаводу в Туапсе було зафіксовано політ безпілотника, писало і російське пропагандистське видання "РИА Новости". 

 

Влада Туапсе підтверджувала вранці, що в районі нафтозаводу чули "бавовну", після чого загорілася господарська будівля на території заводу. Однак місцева адміністрація наголошувала, що пожежу нібито оперативно загасили і жодного "приводу для занепокоєння немає".

Але, судячи з фото, деякі будівлі нафтозаводу зазнали серйозних руйнувань.  

ВІДЕО ДНЯ
 

За даними пабліка ASTRA, територію нафтобази "Роснефть" атакували "2 невстановлених літальних апарати". 

 

А за 30 метрів від місця вибухів розташована казарма з військовими МО РФ.   

 

Пізніше адміністрація Туапсе повідомила, що 1 березня з 10:40 на території всього Краснодарського краю буде проводитися "комплексна перевірка готовності систем оповіщення населення". У цей час лунатимуть сирени, а жителям потрібно буде увімкнути "телевізійні приймачі та прослухати спеціальне повідомлення". 

 

Влада закликала жителів під час увімкнення сирен "зберігати спокій, не піддаватися паніці і не залишати свої робочі місця".

Передісторія:

  • Вночі 28 лютого в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників. 
  • В Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат, повідомив глава республіки. А в Темрюцькому районі РФ була масштабна пожежа на плавнях.
  • Вдень 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили "непізнаний літаючий об'єкт".
  • Пізніше російське Міноборони повідомило, що у Санкт-Петербурзі закривали повітряний простір, бо проводили "тренування з ППО".

Теми: Росіявибухбезпілотникинафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

Усі новини...
Росія
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Єврокомісія готова надати пропозиції використання заморожених активів РФ
Останні новини
12:52
Путін заявив, що не відмовиться від "цілей СВО"
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
12:31
Росіяни заявили про роботу ППО у Москві через безпілотник, закрили 2 аеропорти
12:30
оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили
12:26
Росіян на Куп’янському напрямку косить "мишача лихоманка" − ГУР
12:13
ЄБРР збільшив капітал на 4 мільярди євро для продовження підтримки України
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:54
Мінцифра хоче контролювати ефективність держсектору
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
Усі новини...
Реклама: