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Фото наслідків пожежі на нафтозаводі в РФ: кажуть, атакували безпілотники

Ірина БалачукВівторок, 28 лютого 2023, 13:59
Тут і далі фото з Telegram-каналу "Мой Туапсе"

Пабліки опублікували фото наслідків нічної пожежі на нафтозаводі в російському місті Туапсе, який уночі нібито атакували безпілотники.

Джерело: краснодарський портал 93.RU, місцеві пабліки в Telegram, администрация Туапсе 

Деталі: Раніше повідомлялося, що на нафтозаводі в Туапсе після вибухів сталася пожежа. Російські ЗМІ писали, що причиною загоряння могла бути атака безпілотників. 

 

Цю інформацію порталу 93.RU підтвердило джерело в правоохоронних органах. Також про те, що в районі нафтозаводу в Туапсе було зафіксовано політ безпілотника, писало і російське пропагандистське видання "РИА Новости". 

 

Влада Туапсе підтверджувала вранці, що в районі нафтозаводу чули "бавовну", після чого загорілася господарська будівля на території заводу. Однак місцева адміністрація наголошувала, що пожежу нібито оперативно загасили і жодного "приводу для занепокоєння немає".

Але, судячи з фото, деякі будівлі нафтозаводу зазнали серйозних руйнувань.  

 

За даними пабліка ASTRA, територію нафтобази "Роснефть" атакували "2 невстановлених літальних апарати". 

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А за 30 метрів від місця вибухів розташована казарма з військовими МО РФ.   

 

Пізніше адміністрація Туапсе повідомила, що 1 березня з 10:40 на території всього Краснодарського краю буде проводитися "комплексна перевірка готовності систем оповіщення населення". У цей час лунатимуть сирени, а жителям потрібно буде увімкнути "телевізійні приймачі та прослухати спеціальне повідомлення". 

 

Влада закликала жителів під час увімкнення сирен "зберігати спокій, не піддаватися паніці і не залишати свої робочі місця".

Передісторія:

  • Вночі 28 лютого в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників. 
  • В Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат, повідомив глава республіки. А в Темрюцькому районі РФ була масштабна пожежа на плавнях.
  • Вдень 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили "непізнаний літаючий об'єкт".
  • Пізніше російське Міноборони повідомило, що у Санкт-Петербурзі закривали повітряний простір, бо проводили "тренування з ППО".

Теми: Росіявибухбезпілотникинафта
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