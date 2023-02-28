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После приостановки полетов в Петербурге решили проверить сирены

"Украинская правда"Вторник, 28 февраля 2023, 12:02
После приостановки полетов в Петербурге решили проверить сирены
Фото иллюстративное

В среду 1 марта по всей России будут проверять систему оповещения населения: включат сирены.

Источник: российское издание "Бумага", которое цитирует пресс-службу комитета по информатизации и связи города

Дословно: "Кроме сирен, в городе включат громкоговорители и технические средства оповещения организаций. Также к проверке системы оповещения подключат телеканалы и радиостанции".

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Детали: По информации ведомства сирены будут звучать 1 марта с 10:35 до 10:45.

Также будут проверять систему оповещения 1 марта на территории всего Краснодарского края РФ. Во вторник ночью в городе Туапсе в Краснодарском крае РФ произошли взрывы с последующим пожаром на нефтезаводе "Роснефти".

Уточнено: Российское Министерство внутренних дел в конце 2022 года сообщало, что в 2023 году проверки систем оповещения состоятся 1 марта и 4 октября. В эти дни по всей стране планируется запустить средства оповещения и на минуту заместить эфирное телерадиовещание.

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Ранее в новости сообщалось только об испытаниях сирен в Петербурге.

Предыстория: Во вторник в российском Санкт-Петербурге закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства, а местный аэропорт Пулково перестал принимать самолеты после того, как над городом заметили "неопознанный летающий объект". Позже ограничения сняли.

Темы: войнаРосcияавиабеспилотники
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