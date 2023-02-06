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У "Гвардії наступу" у перший день з'явилися тисячі кандидатів, набір триває

Олена РощінаПонеділок, 6 лютого 2023, 10:14
У Гвардії наступу у перший день з'явилися тисячі кандидатів, набір триває
Штурмова бригада "Кара-Даг", скриншот

Штурмові бригади "Гвардії наступу", які готував перед загибеллю міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, одразу викликали інтерес у тисяч добровольців, але набір до них триває. 

Джерело: радник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов у Facebook, "Гвардія наступу" в Telegram

Пряма мова Смірнова: "Хочу розповісти вам про проект, який готував мій друг Денис Монастирський, але з трагічних причин так і не встиг його реалізувати.

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Мова йде про "Гвардію наступу" – проект, задача якого зібрати вмотивованих добровольців для підготовки та участі у наступальних операціях задля посилення основних сил нашої країни і якомога швидшого вигнання ворога з нашої землі.

Ідея проекту в тому, що кожен бажаючий може обрати собі військовий підрозділ по духу, записатися, пройти обов'язкову кількамісячну бойову підготовку з наступним бойовим злагодженням нових підрозділів. Тобто не на умовах загальної мобілізації "куди розподілять", а за власною ініціативою до підрозділу, що відповідає вашим цінностям та ідеології".

Деталі: За словами Смірнова, у перший день проєкту до МВС звернулися тисячі потенційних кандидатів, але набір все ще триває, тому можна приєднатися до одного з 8 підрозділів.

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Добровольці можуть обирати: 

  • "Сталевий кордон" (бригада Державної прикордонної служби України);
  • "Червона калина" (до бригади вже увійшли герої, які брали участь у боях на Донеччині й Луганщині, обороняли Київ);
  • "Лють" (бригада Національної поліції України);
  • "Рубіж" (до лав бригади вже увійшли герої, які відстоювали Гостомельський аеропорт, Рубіжне на Луганщині);
  • "Спартан" (потужна штурмова бригада, обороняла Харків);
  • "Кара-Даг" ("кара за Крим", братиме участь у звільненні АРК);
  • "Буревій" ("бригада утилізації російських військових", як пише Смірнов);
  • "Азов" (легендарний підрозділ, один із основних осередків оборони Маріуполя).

Як наголошується, у рамках цього проекту добровольці, які стануть штурмовиками, отримають низку соціальних гарантій: стабільну і конкурентну заробітну плату, можливість отримати житло, лікування у держзакладах, навчання та інші "суттєві переваги".

 

"Гвардія наступу" повідомила, що станом на ранок 6 лютого добровольці подали понад 7 тисяч заявок-анкет. 

У ЦНАПи вже надійшло 3738 звернень і було подано 627 заявок, із них 348 у Нацполіцію (бригада "Лють"); 134 – у ДПСУ ("Сталевий кордон") та 145 – у бригади НГУ.

Через сайт storm.mvs.gov.ua було подано 6130 анкет: 1616 – у Нацполіцію, 967 – у ДПСУ, 3547 – у НГУ.

Гаряча лінія прийняла 1428 дзвінків. З них 452 заявок лишили у Нацполіцію, 416 – у ДПСУ та 560 – у НГУ.

Нагадаємо: До "Гвардії наступу" можна долучитися онлайн на storm.mvs.gov.ua або ж у визначених Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах). Також працює гаряча лінія для консультацій 0800100020. 

Передісторія:

  • 2 лютого виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що в МВС почали формувати штурмові бригади "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.
  • У Нацполіції пояснили, що Україна готується до звільнення Луганська, Донецька й Криму від російських окупантів, тому Міністерство внутрішніх справ формує 8 штурмових бригад "Гвардії наступу", в які запрошує добровольців.
  • У Нацгвардії наголосили, що всім штурмовикам "Гвардії наступу" нададуть соціальні гарантії, серед яких – можливість отримати житло та лікування, а також навчання у ВНЗ.
  • 3 лютого МВС повідомляло, що українці активно подають заявки на вступ до штурмових бригад "Гвардії наступу".

УП, доповнено
Теми: Гвардія наступуМВСдобровольцівійна
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