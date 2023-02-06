До "Гвардії наступу" подали заявки понад 8 тисяч добровольців – Клименко 

Виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що до "Гвардії наступу" подали заявки більше 8 тисяч добровольців.

Джерело: Клименко в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Загалом до "Гвардії наступу" на сьогодні подали заявки більше 8 тисяч добровольців. Всі вони будуть проходити співбесіду та перевірки.

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Найбільше добровольців записалося в Національну гвардію, але там і більше бригад. В Нацгвардії шість бригад, в Нацполіції – одна та поки що одна – у Держприкордонслужбі.

Набір триватиме 60 днів. Це не сталий процес, ми з кожним добровольцем проводимо співбесіду, військово-лікарську комісію, перевіряємо його фізичні та ментальні здібності і проводимо спеціальні перевірки. Оскільки ті особи, які йдуть на службу, не можуть мати судимостей".

Деталі: За словами Клименка, якщо доброволець обирає розвідку – його випробовують, якщо мінометний підрозділ – він буде вчитися стріляти з міномету.

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Виконувач обов’язків міністра МВС наголосив, що "Гвардія наступу" буде орієнтована на звільнення території: "Ми будемо працювати на наступ. Поки ЗСУ обороняють рубежі, ми готуємось до визволення наших територій".

Нагадаємо: До "Гвардії наступу" можна долучитися онлайн на storm.mvs.gov.ua або ж у визначених Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах). Також працює гаряча лінія для консультацій 0800100020.

Rожен бажаючий може обрати собі військовий підрозділ по духу, записатися, пройти обов'язкову кількамісячну бойову підготовку.

Добровольці можуть обирати:

"Сталевий кордон" (бригада Державної прикордонної служби України);

"Червона калина" (до бригади вже увійшли герої, які брали участь у боях на Донеччині й Луганщині, обороняли Київ);

"Лють" (бригада Національної поліції України);

"Рубіж" (до лав бригади вже увійшли герої, які відстоювали Гостомельський аеропорт, Рубіжне на Луганщині);

"Спартан" (потужна штурмова бригада, обороняла Харків);

"Кара-Даг" ("кара за Крим", братиме участь у звільненні АРК);

"Буревій" ("бригада утилізації російських військових", як пише Смірнов);

"Азов" (легендарний підрозділ, один із основних осередків оборони Маріуполя).

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