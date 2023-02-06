Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вербувальники "Вагнера" почали по другому колу приїжджати в російські колонії

Ірина БалачукПонеділок, 6 лютого 2023, 13:16
Фото ілюстративне з сайту pixabay.com

Вербувальники ПВК "Вагнер" почали по другому разу приїжджати в російські колонії, звідки вже забирали ув'язнених на війну в Україну.

Джерело: російське видання "Медиазона"

Деталі: За словами засуджених, з якими спілкувалися журналісти, тепер вербування проходить у менш урочистій обстановці: ув'язнених більше не шикують на плацу, а засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не прилітає на вертольоті.

Також ув'язнені розповіли, що під час зимового вербування на війну погоджуються їхати вдвічі-втричі менше людей, ніж це було восени та навесні. А вербувальникам ставлять запитання, скільки відсотків із тих, хто раніше погодився воювати, повернулися живими.

Також видання зазначає, що ув'язнені перестали вірити обіцянкам вагнерівців через новини в медіа та телефонні розмови із завербованими, які розповідали, що зокрема під Бахмутом живими лишилося 20% із тих, хто поїхав на війну. 

Скільки саме ув'язнених воюють у "ПВК Вагнера", невідомо.

У листопаді 2022 року "Медіазона" повідомляла, що за вересень і жовтень 2022 року кількість арештантів скоротилася на 23 тисячі осіб. Після цього ФСВП два місяці не оновлювала статистику, а наприкінці січня випустила нові дані, з яких випливає, що кількість ув'язнених перестала скорочуватися після рекордного падіння восени.

ВІДЕО ДНЯ

Видання вважає, що це може свідчити про те, що темпи вербування в ПВК "Вагнер" знизилися.

Що було раніше: Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину.

Для довідки: ПВК "Вагнер" з’явилася у 2013-14 роках. Найманці групи Вагнера були активно задіяні в низці країн, де Росія має важливі інтереси – Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Повідомлялося, що "вагнерівці" скоювали воєнні злочини, злочини проти людяності та відрізнялися особливою жорстокістю.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК вербують ув’язнених із російських в’язниць, а також українців, які сиділи в тюрмах на тимчасово окупованих територіях. Часто вербуванням займається сам Пригожин, який лише у вересні 2022 року визнав, що він стоїть за цією ПВК.

Кувалда – є своєрідним символом "вагнерівців". Вбивства за допомогою кувалди найманці Пригожина використовували ще з часів війни в Сирії. У мережі можна знайти свідчення, як у 2017 році в Сирії "вагнерівці" забили до смерті людину, четвертували тіло і спалили.

У листопаді 2022 року у російських Telegram-каналах опублікували відео страти колишнього ув'язненого Рязанської ВК-3 і члена ПВК "Вагнер" Євгена Нужина, який після відправки на війну в Україну здався в полон ЗСУ – чоловікові розбили голову кувалдою.

Згодом "Вагнер" вирішив передати "закривавлену" кувалду у футлярі для скрипки до Європарламенту. Так Пригожин відреагував на новину про можливе визнання його ПВК терористичною організацією. 

У січні США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.

Читайте також: "Оркестр" вбивць. Хто воює проти України в ПВК "Вагнер"

Читайте УП В Google News

Теми: Вагнервійнав'язницяРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відео Нардепу від "ЄС" вручили обвинувальний акт: він відштовхував документи і закрив авто

фото, відео Росіяни вдарили по Центральному парку Харкова

Байден: Ми збудували глобальну коаліцію і стоїмо з народом України проти агресії Путіна

Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 7800 осіб

оновленоРосіяни обстрілюють Харків, є влучання у центрі – ОВА

фотоРосія посилює вплив на Африку, щоб протистояти звідти Заходу – FT

Усі новини...
Вагнер
У Норвегії хочуть продовжити допити екскомандира "Вагнера"
Розвідка Британії: Роль ув’язнених та групи Вагнера у бойових діях пішла на спад
Введення регулярних військ РФ відтермінувало кульмінацію наступу на Бахмут – ISW
Останні новини
10:33
У Новій Каховці окупанти влучили в об’єкт енергетики, у Дружківці – у багатоповерхівку
10:31
Microsoft проти Google: ChatGPT став загрозою для пошукового гіганта
10:28
Україні потрібніші БМП, ніж танки – західний аналітик
10:22
Німеччина до кінця лютого надасть Україні керовані ракети і додаткові установки Gepard
10:16
Україна за два місяці отримала майже 260 генераторів від Японії
09:57
відео Нардепу від "ЄС" вручили обвинувальний акт: він відштовхував документи і закрив авто
09:40
Очі з неба. Як Україна перетворює інформацію на потужну зброю
09:06
Віцеканцлер Німеччини: Танки мають захистити Україну від весняного наступу
08:58
Розвідка Британії оцінила ситуацію у дельті Дніпра та на Кінбурнській косі
08:47
Оборонці знищили 7 човнів, які росіяни готували для своїх ДРГ – ОК "Південь"
Усі новини...