Вербувальники "Вагнера" почали по другому колу приїжджати в російські колонії

Вербувальники ПВК "Вагнер" почали по другому разу приїжджати в російські колонії, звідки вже забирали ув'язнених на війну в Україну.

Джерело: російське видання "Медиазона"

Деталі: За словами засуджених, з якими спілкувалися журналісти, тепер вербування проходить у менш урочистій обстановці: ув'язнених більше не шикують на плацу, а засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин не прилітає на вертольоті.

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Також ув'язнені розповіли, що під час зимового вербування на війну погоджуються їхати вдвічі-втричі менше людей, ніж це було восени та навесні. А вербувальникам ставлять запитання, скільки відсотків із тих, хто раніше погодився воювати, повернулися живими.

Також видання зазначає, що ув'язнені перестали вірити обіцянкам вагнерівців через новини в медіа та телефонні розмови із завербованими, які розповідали, що зокрема під Бахмутом живими лишилося 20% із тих, хто поїхав на війну.

Скільки саме ув'язнених воюють у "ПВК Вагнера", невідомо.

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У листопаді 2022 року "Медіазона" повідомляла, що за вересень і жовтень 2022 року кількість арештантів скоротилася на 23 тисячі осіб. Після цього ФСВП два місяці не оновлювала статистику, а наприкінці січня випустила нові дані, з яких випливає, що кількість ув'язнених перестала скорочуватися після рекордного падіння восени.

Видання вважає, що це може свідчити про те, що темпи вербування в ПВК "Вагнер" знизилися.

Що було раніше: Офіс генпрокурора повідомив про підозру керівнику приватної військової компанії "Вагнер" Євгену Пригожину.

Для довідки: ПВК "Вагнер" з’явилася у 2013-14 роках. Найманці групи Вагнера були активно задіяні в низці країн, де Росія має важливі інтереси – Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Повідомлялося, що "вагнерівці" скоювали воєнні злочини, злочини проти людяності та відрізнялися особливою жорстокістю.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК вербують ув’язнених із російських в’язниць, а також українців, які сиділи в тюрмах на тимчасово окупованих територіях. Часто вербуванням займається сам Пригожин, який лише у вересні 2022 року визнав, що він стоїть за цією ПВК.

Кувалда – є своєрідним символом "вагнерівців". Вбивства за допомогою кувалди найманці Пригожина використовували ще з часів війни в Сирії. У мережі можна знайти свідчення, як у 2017 році в Сирії "вагнерівці" забили до смерті людину, четвертували тіло і спалили.

У листопаді 2022 року у російських Telegram-каналах опублікували відео страти колишнього ув'язненого Рязанської ВК-3 і члена ПВК "Вагнер" Євгена Нужина, який після відправки на війну в Україну здався в полон ЗСУ – чоловікові розбили голову кувалдою.

Згодом "Вагнер" вирішив передати "закривавлену" кувалду у футлярі для скрипки до Європарламенту. Так Пригожин відреагував на новину про можливе визнання його ПВК терористичною організацією.

У січні США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.

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