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В ОП заперечили причетність України до безпілотників в Росії

Станіслав ПогоріловСереда, 1 березня 2023, 11:10
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не завдає ударів по території Росі, так він відреагував на звинувачення росіян у тому, що Україна атакувала безпілотниками регіони РФ.

Джерело: Подоляк у Twitter

Пряма мова Подоляка: "Україна не завдає ударів по території РФ. Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома".

Деталі: За його словами, в Росії наростають процеси паніки й розпаду, "проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури".

Передісторія:

  • Вночі 28 лютого в місті Туапсе в Краснодарському краї РФ сталися вибухи з подальшою пожежею на нафтозаводі "Роснефти", пабліки повідомляли, що це була атака безпілотників. 
  • В Адигеї, що в Південному федеральному окрузі Росії, упав невідомий літальний апарат, повідомив глава республіки. А в Темрюцькому районі РФ була масштабна пожежа на плавнях.
  • Вдень 28 лютого у російському Санкт-Петербурзі закривали 200 квадратних кілометрів повітряного простору, а місцевий аеропорт Пулково не приймав літаки після того, як над містом помітили "непізнаний літаючий об'єкт".
  • Пізніше російське Міноборони повідомило, що у Санкт-Петербурзі закривали повітряний простір, бо проводили "тренування з ППО".

Теми: РосіяУкраїнавійнабезпілотники
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