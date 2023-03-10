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Супутник показав масштабні руйнування Бахмута

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 10 березня 2023, 12:00
Супутник показав масштабні руйнування Бахмута
Бахмут, Maxar Technologies

Компанія Maxar Technologies опублікувала свіжі супутникові знімки Бахмута Донецької області, які, зокрема, демонструють руйнування мостів через річку Бахмутівка.

Джерело: The New York Times, джерела УП серед військових

Деталі: Супутникові знімки свідчать, що найбільше постраждала східна частина міста, про захоплення якої оголосили окупанти. 

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На фото, зробленому 6 березня, видно, що зруйновано мости через річку Бахмутівка, яка ділить місто навпіл і, як пише NYT, може бути використана ЗСУ для стримування ворога.

Супутникове фото Бахмута за 6 березня
Супутникове фото Бахмута за 6 березня

Крім того, інший знімок за 6 березня свідчить, що за останні кілька тижнів були сильно пошкоджені район та міст на півдні Бахмута.

На знімках за 23 лютого також можна розгледіти масштабні пошкодження промислових підприємств, житлових будинків та мостів.

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Супутникові знімки Бахмута за 23 лютого (вище) та 6 березня (нижче)
Супутникові знімки Бахмута за 23 лютого (вище) та 6 березня (нижче)

Доповнено: Джерела УП серед військових підтвердили, що українські захисники вийшли з району Забахмутка, який розташований східніше річки Бахмутівка.

 
Бахмут
скрін з мапи

Що цьому передувало: 

  • 4 березня британська розвідка повідомила, що за останні 36 годин було зруйновано два ключових мости в Бахмуті, в тому числі життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.

Теми: Бахмутвійнадороги
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