Спутник показал масштабные разрушения Бахмута
Компания Maxar Technologies опубликовала свежие спутниковые снимки Бахмута Донецкой области, которые, в частности, демонстрируют разрушение мостов через реку Бахмутовка.
Источник: The New York Times, источники УП среди военных
Детали: Спутниковые снимки свидетельствуют, что больше всего пострадала восточная часть города, о захвате которой объявили оккупанты.
На фото, сделанном 6 марта, видно, что разрушены мосты через реку Бахмутовка, которая делит город пополам и, как пишет NYT, может быть использована ВСУ для сдерживания врага.
Кроме того, другой снимок за 6 марта свидетельствует, что за последние несколько недель были сильно повреждены район и мост на юге Бахмута.
На снимках за 23 февраля также можно разглядеть масштабные повреждения промышленных предприятий, жилых домов и мостов.
Дополнено: Источники УП среди военных подтвердили, что украинские защитники вышли из района Забахмутка, который расположен восточнее реки Бахмутовка.
Что этому предшествовало:
- 4 марта британская разведка сообщила, что за последние 36 часов были разрушены два ключевых моста в Бахмуте, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения из Бахмута в город Часов Яр.