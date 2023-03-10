Спутник показал масштабные разрушения Бахмута

Компания Maxar Technologies опубликовала свежие спутниковые снимки Бахмута Донецкой области, которые, в частности, демонстрируют разрушение мостов через реку Бахмутовка.

Источник: The New York Times, источники УП среди военных

Детали: Спутниковые снимки свидетельствуют, что больше всего пострадала восточная часть города, о захвате которой объявили оккупанты.

На фото, сделанном 6 марта, видно, что разрушены мосты через реку Бахмутовка, которая делит город пополам и, как пишет NYT, может быть использована ВСУ для сдерживания врага.

СУПУТНИКОВИЙ ЗНІМОК БАХМУТА ЗА 6 БЕРЕЗНЯ

Кроме того, другой снимок за 6 марта свидетельствует, что за последние несколько недель были сильно повреждены район и мост на юге Бахмута.

На снимках за 23 февраля также можно разглядеть масштабные повреждения промышленных предприятий, жилых домов и мостов.

Супутникові знімки Бахмута за 23 лютого (вище) та 6 березня (нижче)

Дополнено: Источники УП среди военных подтвердили, что украинские защитники вышли из района Забахмутка, который расположен восточнее реки Бахмутовка.

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Бахмут Скрін з мапи

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