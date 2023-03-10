Росіяни місяць накопичували ракети, щоб вдарити по Україні – розвідка
За даними розвідки, Росія здійснила масований удар по Україні 9 березня ракетами, які змогла виробити за місяць, з урахуванням дефіциту високоточного озброєння.
Джерело: пресслужба ГУР з посиланням свого представника Андрія Юсова
Пряма мова Юсова: "Рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема, працювали виробництва".
Деталі: За його словами, фактично ті ракети, які російський ВПК зміг виробити за місяць, окупанти витратили на українські трансформатори.
Юсов уточнив, що російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.
"Калібрів" у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати", - заявив він.
Що було раніше:
- Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.
- За даними британської розвідки, інтервал між хвилями ракетних ударів РФ зростає, оскільки зараз Росії, ймовірно, потрібно накопичити щойно вироблені ракети для того, щоб удар мав достатню силу для придушення української ППО.