Росіяни місяць накопичували ракети, щоб вдарити по Україні – розвідка

За даними розвідки, Росія здійснила масований удар по Україні 9 березня ракетами, які змогла виробити за місяць, з урахуванням дефіциту високоточного озброєння.

Джерело: пресслужба ГУР з посиланням свого представника Андрія Юсова

Пряма мова Юсова: "Рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема, працювали виробництва".

Деталі: За його словами, фактично ті ракети, які російський ВПК зміг виробити за місяць, окупанти витратили на українські трансформатори.

Юсов уточнив, що російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.

"Калібрів" у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати", - заявив він.

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