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Росіяни місяць накопичували ракети, щоб вдарити по Україні – розвідка

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 10 березня 2023, 13:31
Росіяни місяць накопичували ракети, щоб вдарити по Україні – розвідка
Фото: пресслужба ГУР

За даними розвідки, Росія здійснила масований удар по Україні 9 березня ракетами, які змогла виробити за місяць, з урахуванням дефіциту високоточного озброєння.

Джерело: пресслужба ГУР з посиланням свого представника Андрія Юсова

Пряма мова Юсова: "Рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема, працювали виробництва".

Деталі: За його словами, фактично ті ракети, які російський ВПК зміг виробити за місяць, окупанти витратили на українські трансформатори.

Юсов уточнив, що російські запаси багатьох видів ракетних озброєнь "критично низькі", й інтервал між обстрілами пов'язаний з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.

"Калібрів" у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати", - заявив він.

Що було раніше

ВІДЕО ДНЯ
  • Вночі 9 березня Росія випустила по Україні 81 ракету різного типу, Протиповітряна оборона збила 34 із 48 крилатих ракет.
  • За даними британської розвідки, інтервал між хвилями ракетних ударів РФ зростає, оскільки зараз Росії, ймовірно, потрібно накопичити щойно вироблені ракети для того, щоб удар мав достатню силу для придушення української ППО.

Теми: ракетний ударвійнаУкраїнаРосія
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