Россияне месяц накапливали ракеты, чтобы ударить по Украине - разведка

По данным разведки, Россия осуществила массированный удар по Украине 9 марта ракетами, которые смогла произвести за месяц, с учетом дефицита высокоточного вооружения.

Источник: пресс-служба ГУР со ссылкой своего представителя Андрея Юсова

Прямая речь Юсова: "Рашисты продолжают ракетный террор, но уже с учетом того дефицита ракетного высокоточного вооружения, который они сегодня имеют. Можем говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности, работали производства".

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Детали: По его словам, фактически те ракеты, которые российский ВПК смог произвести за месяц, оккупанты потратили на украинские трансформаторы.

Юсов уточнил, что российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие", и интервал между обстрелами связан с тем, что россияне пытаются наверстать расход боеприпасов через производство, но производить в должном количестве они не могут.

"Калибров" у них осталось 7% от количества, которое было в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже через производство те расходы", - заявил он.

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