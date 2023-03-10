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Россияне месяц накапливали ракеты, чтобы ударить по Украине - разведка

Станислав ПогориловПятница, 10 марта 2023, 13:31
Россияне месяц накапливали ракеты, чтобы ударить по Украине - разведка
Фото: пресс-служба ГУР

По данным разведки, Россия осуществила массированный удар по Украине 9 марта ракетами, которые смогла произвести за месяц, с учетом дефицита высокоточного вооружения.

Источник: пресс-служба ГУР со ссылкой своего представителя Андрея Юсова

Прямая речь Юсова: "Рашисты продолжают ракетный террор, но уже с учетом того дефицита ракетного высокоточного вооружения, который они сегодня имеют. Можем говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности, работали производства".

Детали: По его словам, фактически те ракеты, которые российский ВПК смог произвести за месяц, оккупанты потратили на украинские трансформаторы.

Юсов уточнил, что российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низкие", и интервал между обстрелами связан с тем, что россияне пытаются наверстать расход боеприпасов через производство, но производить в должном количестве они не могут.

"Калибров" у них осталось 7% от количества, которое было в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже через производство те расходы", - заявил он.

Что предшествовало

ВИДЕО ДНЯ
  • Ночью 9 марта Россия выпустила по Украине 81 ракету различного типа, противовоздушная оборона сбила 34 из 48 крылатых ракет.
  • По данным британской разведки, интервал между волнами ракетных ударов РФ растет, поскольку сейчас России, вероятно, нужно накопить только что произведенные ракеты для того, чтобы удар имел достаточную силу для подавления украинской ПВО.

Темы: ракетный ударвойнаУкраинаРосcия
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