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У Бахмуті окупанти знищили літак-пам'ятник МіГ-17

Ольга Кириленко, Альона Мазуренко П'ятниця, 10 березня 2023, 14:24
У Бахмуті окупанти знищили літак-пам'ятник МіГ-17

У Бахмуті Донецької області, де наразі точаться найзапекліші бої, російські окупанти знищили літак-пам'ятник МіГ-17.

Джерело: військовослужбовці ЗСУ, які працюють у Бахмуті, у коментарі УП

Деталі: За словами військових, ще 9 березня літак був на місці.

Відео знищеної пам'ятки 10 березня опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Пам'ятник знаходився на південному заході Бахмута у сквері Дружби, який реконструювали за кілька років до повномасштабного вторгнення. 

Монумент встановили за радянських часів в пам'ять про курсантів Бахмутського аероклубу - учасників Другої світової війни. Аероклуб функціонував з 1938 по 1941 роки у районі міста, де згодом встановили пам’ятник.

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Крім того, джерела УП серед військових підтверджують вихід української армії із району Забахмутка, який розташований східніше річки Бахмутівка: "Ми вийшли з-за річки кілька днів тому".

Нагадаємо: 

  • Компанія Maxar Technologies опублікувала свіжі супутникові знімки Бахмута Донецької області, які, зокрема, демонструють руйнування мостів через річку Бахмутівка.
  • 4 березня британська розвідка повідомила, що за останні 36 годин було зруйновано два ключових мости в Бахмуті, в тому числі життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.

Теми: Бахмутвибухвійна
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