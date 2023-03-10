У Бахмуті окупанти знищили літак-пам'ятник МіГ-17
У Бахмуті Донецької області, де наразі точаться найзапекліші бої, російські окупанти знищили літак-пам'ятник МіГ-17.
Джерело: військовослужбовці ЗСУ, які працюють у Бахмуті, у коментарі УП
Деталі: За словами військових, ще 9 березня літак був на місці.
Відео знищеної пам'ятки 10 березня опублікував журналіст Юрій Бутусов.
Пам'ятник знаходився на південному заході Бахмута у сквері Дружби, який реконструювали за кілька років до повномасштабного вторгнення.
Монумент встановили за радянських часів в пам'ять про курсантів Бахмутського аероклубу - учасників Другої світової війни. Аероклуб функціонував з 1938 по 1941 роки у районі міста, де згодом встановили пам’ятник.
Крім того, джерела УП серед військових підтверджують вихід української армії із району Забахмутка, який розташований східніше річки Бахмутівка: "Ми вийшли з-за річки кілька днів тому".
Нагадаємо:
- Компанія Maxar Technologies опублікувала свіжі супутникові знімки Бахмута Донецької області, які, зокрема, демонструють руйнування мостів через річку Бахмутівка.
- 4 березня британська розвідка повідомила, що за останні 36 годин було зруйновано два ключових мости в Бахмуті, в тому числі життєво важливий міст, що з'єднує місто з останнім основним маршрутом постачання з Бахмута до міста Часів Яр.