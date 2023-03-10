У Бахмуті окупанти знищили літак-пам'ятник МіГ-17

У Бахмуті Донецької області, де наразі точаться найзапекліші бої, російські окупанти знищили літак-пам'ятник МіГ-17.

Джерело: військовослужбовці ЗСУ, які працюють у Бахмуті, у коментарі УП

Деталі: За словами військових, ще 9 березня літак був на місці.

Відео знищеної пам'ятки 10 березня опублікував журналіст Юрій Бутусов.

Пам'ятник знаходився на південному заході Бахмута у сквері Дружби, який реконструювали за кілька років до повномасштабного вторгнення.

Монумент встановили за радянських часів в пам'ять про курсантів Бахмутського аероклубу - учасників Другої світової війни. Аероклуб функціонував з 1938 по 1941 роки у районі міста, де згодом встановили пам’ятник.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, джерела УП серед військових підтверджують вихід української армії із району Забахмутка, який розташований східніше річки Бахмутівка: "Ми вийшли з-за річки кілька днів тому".

Нагадаємо: