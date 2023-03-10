В Бахмуте оккупанты уничтожили самолет-памятник МиГ-17
В Бахмуте Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои, российские оккупанты уничтожили самолет-памятник МиГ-17.
Источник: военнослужащие ВСУ, которые работают в Бахмуте, в комментарии УП
Детали: По словам военных, еще 9 марта самолет был на месте.
Видео уничтоженного памятника 10 марта опубликовал журналист Юрий Бутусов.
Памятник находился на юго-западе Бахмута в сквере Дружбы, который реконструировали за несколько лет до полномасштабного вторжения.
Монумент установили при советской власти в память о курсантах Бахмутского аэроклуба - участниках Второй мировой войны. Аэроклуб функционировал с 1938 по 1941 годы в районе города, где впоследствии установили памятник.
Кроме того, источники УП среди военных подтверждают выход украинской армии из Забахмутки: "Мы вышли из-за реки несколько дней назад".
Напомним:
- Компания Maxar Technologies опубликовала свежие спутниковые снимки Бахмута Донецкой области, которые, в частности, демонстрируют разрушение мостов через реку Бахмутовка.
- 4 марта британская разведка сообщила, что за последние 36 часов были разрушены два ключевых моста в Бахмуте, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения из Бахмута в город Часов Яр.