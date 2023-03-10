В Бахмуте оккупанты уничтожили самолет-памятник МиГ-17

В Бахмуте Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои, российские оккупанты уничтожили самолет-памятник МиГ-17.

Источник: военнослужащие ВСУ, которые работают в Бахмуте, в комментарии УП

Детали: По словам военных, еще 9 марта самолет был на месте.

Видео уничтоженного памятника 10 марта опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Памятник находился на юго-западе Бахмута в сквере Дружбы, который реконструировали за несколько лет до полномасштабного вторжения.

Монумент установили при советской власти в память о курсантах Бахмутского аэроклуба - участниках Второй мировой войны. Аэроклуб функционировал с 1938 по 1941 годы в районе города, где впоследствии установили памятник.

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Кроме того, источники УП среди военных подтверждают выход украинской армии из Забахмутки: "Мы вышли из-за реки несколько дней назад".

Напомним: