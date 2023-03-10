Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Бахмуте оккупанты уничтожили самолет-памятник МиГ-17

Ольга Кириленко, Алена МазуренкоПятница, 10 марта 2023, 13:24
В Бахмуте оккупанты уничтожили самолет-памятник МиГ-17

В Бахмуте Донецкой области, где сейчас идут ожесточенные бои, российские оккупанты уничтожили самолет-памятник МиГ-17.

Источник: военнослужащие ВСУ, которые работают в Бахмуте, в комментарии УП

Детали: По словам военных, еще 9 марта самолет был на месте.

Реклама:

Видео уничтоженного памятника 10 марта опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Памятник находился на юго-западе Бахмута в сквере Дружбы, который реконструировали за несколько лет до полномасштабного вторжения.

ВИДЕО ДНЯ

Монумент установили при советской власти в память о курсантах Бахмутского аэроклуба - участниках Второй мировой войны. Аэроклуб функционировал с 1938 по 1941 годы в районе города, где впоследствии установили памятник.

Кроме того, источники УП среди военных подтверждают выход украинской армии из Забахмутки: "Мы вышли из-за реки несколько дней назад".

Напомним: 

  • Компания Maxar Technologies опубликовала свежие спутниковые снимки Бахмута Донецкой области, которые, в частности, демонстрируют разрушение мостов через реку Бахмутовка.
  • 4 марта британская разведка сообщила, что за последние 36 часов были разрушены два ключевых моста в Бахмуте, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным маршрутом снабжения из Бахмута в город Часов Яр.

Темы: Бахмутвзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: