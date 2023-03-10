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Підбурювання до дезертирства: в Україні заочно судитимуть Януковича

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 10 березня 2023, 15:51
Підбурювання до дезертирства: в Україні заочно судитимуть Януковича
Віктор Янукович, Володимир Путін, фото: Getty Images

Колишнього президента Віктора Януковича та ексзаступника начальника управління держохорони судитимуть заочно за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "За участі прокурорів офісу Генерального прокурора Подільським районним судом м. Києва прийнято рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia стосовно колишнього президента України та ексзаступника начальника управління державної охорони України – начальника Служби безпеки президента України".

Деталі: Ім'я ексначальника Служби безпеки президента не називається, але відомо, що йдеться про генерал-майора Костянтина Кобзаря, якого у лютому 2022 року заочно арештував Печерський райсуд Києва.

Слідством встановлено, що 23 лютого 2014 року Янукович спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками РФ, повітряними та морськими суднами військово-морських сил держави-агресора двічі незаконно перетнув держкордон України та переправив через нього не менше 20 осіб до Російської Федерації.

Цього ж дня Янукович на території військової частини Чорноморського флоту РФ в районі Козацької бухти Севастополя підбурював військовослужбовців управління держохорони України, які забезпечували його особисту охорону, до вчинення дезертирства.

Відповідно, експрезиденту інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до вчинення дезертирства. Його колишньому охоронцю – організацію незаконного переправлення осіб через держкордон.

ВІДЕО ДНЯ

Знати більше: Колишній охоронець Януковича розповів подробиці його втечі

Що було раніше: Слідчі Державного бюро розслідування повідомили Януковичу підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства у лютому 2022 року.

Теми: ЯнуковичсудУкраїна
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