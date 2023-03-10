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Підбурювання до дезертирства: в Україні заочно судитимуть Януковича

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 10 березня 2023, 14:51
Підбурювання до дезертирства: в Україні заочно судитимуть Януковича
Віктор Янукович, Володимир Путін, фото: Getty Images

Колишнього президента Віктора Януковича та ексзаступника начальника управління держохорони судитимуть заочно за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.

Джерело: пресслужба ОГП

Дослівно: "За участі прокурорів офісу Генерального прокурора Подільським районним судом м. Києва прийнято рішення про здійснення спеціального судового провадження – in absentia стосовно колишнього президента України та ексзаступника начальника управління державної охорони України – начальника Служби безпеки президента України".

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Деталі: Ім'я ексначальника Служби безпеки президента не називається, але відомо, що йдеться про генерал-майора Костянтина Кобзаря, якого у лютому 2022 року заочно арештував Печерський райсуд Києва.

Слідством встановлено, що 23 лютого 2014 року Янукович спільно з начальником служби своєї безпеки та представниками РФ, повітряними та морськими суднами військово-морських сил держави-агресора двічі незаконно перетнув держкордон України та переправив через нього не менше 20 осіб до Російської Федерації.

Цього ж дня Янукович на території військової частини Чорноморського флоту РФ в районі Козацької бухти Севастополя підбурював військовослужбовців управління держохорони України, які забезпечували його особисту охорону, до вчинення дезертирства.

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Відповідно, експрезиденту інкриміновано організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до вчинення дезертирства. Його колишньому охоронцю – організацію незаконного переправлення осіб через держкордон.

Знати більше: Колишній охоронець Януковича розповів подробиці його втечі

Що було раніше: Слідчі Державного бюро розслідування повідомили Януковичу підозру у підбурюванні військовослужбовців Управління державної охорони до дезертирства у лютому 2022 року.

Теми: ЯнуковичсудУкраїна
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