Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подстрекательство к дезертирству: в Украине заочно будут судить Януковича

Станислав ПогориловПятница, 10 марта 2023, 15:51
Подстрекательство к дезертирству: в Украине заочно будут судить Януковича
Виктор Янукович, Владимир Путин, фото: Getty Images

Бывшего президента Виктора Януковича и экс-заместителя начальника управления госохраны будут судить заочно за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "При участии прокуроров офиса Генерального прокурора Подольским районным судом г. Киева принято решение об осуществлении специального судебного производства - in absentia в отношении бывшего президента Украины и экс-заместителя начальника управления государственной охраны Украины - начальника Службы безопасности президента Украины".

Детали: Имя экс-начальника Службы безопасности президента не называется, но известно, что речь идет о генерал-майоре Константине Кобзаре, которого в феврале 2022 года заочно арестовал Печерский райсуд Киева.

Следствием установлено, что 23 февраля 2014 года Янукович совместно с начальником службы своей безопасности и представителями РФ, воздушными и морскими судами военно-морских сил государства-агрессора дважды незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее не менее 20 человек в Российскую Федерацию.

В этот же день Янукович на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казацкой бухты Севастополя подстрекал военнослужащих управления госохраны Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к совершению дезертирства.

Соответственно, экс-президенту инкриминируется организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к совершению дезертирства. Его бывшему охраннику - организация незаконной переправки лиц через госграницу.

ВИДЕО ДНЯ

Узнать больше: Бывший охранник Януковича рассказал подробности его побега

Что предшествовало: Следователи Государственного бюро расследования сообщили Януковичу подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству в феврале 2022 года.

Темы: ЯнуковичсудУкраина
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Янукович
Два плана Кремля. Кто должен был управлять Украиной, если бы упал Киев
В случае захвата Киева Кремль имел два плана: Медведчук с караваем и "легитимный" Янукович
Сын Януковича перевел бизнес в юрисдикцию РФ – СМИ
Последние новости
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
20:35
МОН прекратило сотрудничество с Parimatch
20:35
Позиция РФ по 60-дневному продлению "зернового коридора" противоречит соглашению - Кубраков
Все новости...