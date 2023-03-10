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Подстрекательство к дезертирству: в Украине заочно будут судить Януковича

Станислав ПогориловПятница, 10 марта 2023, 14:51
Подстрекательство к дезертирству: в Украине заочно будут судить Януковича
Виктор Янукович, Владимир Путин, фото: Getty Images

Бывшего президента Виктора Януковича и экс-заместителя начальника управления госохраны будут судить заочно за подстрекательство к дезертирству и организацию незаконной переправки через госграницу.

Источник: пресс-служба ОГП

Дословно: "При участии прокуроров офиса Генерального прокурора Подольским районным судом г. Киева принято решение об осуществлении специального судебного производства - in absentia в отношении бывшего президента Украины и экс-заместителя начальника управления государственной охраны Украины - начальника Службы безопасности президента Украины".

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Детали: Имя экс-начальника Службы безопасности президента не называется, но известно, что речь идет о генерал-майоре Константине Кобзаре, которого в феврале 2022 года заочно арестовал Печерский райсуд Киева.

Следствием установлено, что 23 февраля 2014 года Янукович совместно с начальником службы своей безопасности и представителями РФ, воздушными и морскими судами военно-морских сил государства-агрессора дважды незаконно пересек госграницу Украины и переправил через нее не менее 20 человек в Российскую Федерацию.

В этот же день Янукович на территории воинской части Черноморского флота РФ в районе Казацкой бухты Севастополя подстрекал военнослужащих управления госохраны Украины, которые обеспечивали его личную охрану, к совершению дезертирства.

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Соответственно, экс-президенту инкриминируется организация незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательство к совершению дезертирства. Его бывшему охраннику - организация незаконной переправки лиц через госграницу.

Узнать больше: Бывший охранник Януковича рассказал подробности его побега

Что предшествовало: Следователи Государственного бюро расследования сообщили Януковичу подозрение в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству в феврале 2022 года.

Темы: ЯнуковичсудУкраина
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