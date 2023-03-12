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Зеленський присвоїв розстріляному в полоні воїну Мацієвському звання Героя

Катерина ТищенкоНеділя, 12 березня 2023, 19:22
Зеленський присвоїв розстріляному в полоні воїну Мацієвському звання Героя
Олександр Мацієвський, фото СБУ

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, якого було розстріляно в полоні після слів "Слава Україні!".

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату, людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні – і за його "Слава Україні!"".

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Що передувало: СБУ у неділю повідомила, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Передісторія:

  • 6 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!".
  • Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата.
  • У соцмережах з'явилося кілька припущень щодо імені загиблого. 

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Теми: Зеленськийполоненінагороди
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