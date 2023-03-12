Зеленський присвоїв розстріляному в полоні воїну Мацієвському звання Героя

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському, якого було розстріляно в полоні після слів "Слава Україні!".

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату, людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість в Україні – і за його "Слава Україні!"".

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Що передувало: СБУ у неділю повідомила, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Передісторія:

6 березня в мережі з'явилося жахливе відео розстрілу українського військового, який потрапив у полон до російських окупантів. В останні миті свого життя український полонений промовив "Слава Україні!".

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо відео, на якому російські загарбники розстрілюють беззбройного українського солдата.

У соцмережах з'явилося кілька припущень щодо імені загиблого.